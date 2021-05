Der Stadtrat möchte am Richtplaneintrag für eine S-Bahn-Haltestelle «Töss Försterhaus» festhalten und diese Option für die Zukunft offenhalten. Der Stadtrat will die im Zusammenhang mit der «Räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 2040» und den Ausbauplänen des Bundesamts für Strassen erkannten Potenziale im Entwicklungsgebiet Töss Süd vertieft untersuchen lassen.

Das Projekt «Mehr Spur Zürich–Winterthur: Bahnausbau via Brüttenertunnel» zur Erweiterung der Kapazität auf der SBB-Strecke zwischen Zürich und Winterthur ist ein zentrales Element für eine stadtverträgliche Mobilität in Winterthur und bildet einen Schwerpunkt im Legislaturprogramm 2018–2022 des Stadtrates.

Am 24. Mai 2018 wurde der Synthesebericht zur Testplanung Gleisraum Winterthur veröffentlicht, der von den SBB und der Stadt Winterthur in Zusammenarbeit mit dem Kanton erarbeitet worden war. Darin wurde empfohlen, auf den bestehenden Richtplaneintrag für eine Bahnhaltestelle «Töss Försterhaus» zu verzichten, unter anderem, weil sie aus betrieblicher und baulicher Sicht schwierig umsetzbar wäre.

In der Zwischenzeit wurden im Zusammenhang mit der Erarbeitung der «Räumlichen Entwicklungsperspektive (REP) Winterthur 2040» und den Ausbauplänen des Bundesamts für Strassen (Astra) für die Autobahn neue Potenziale für das Entwicklungsgebiet Töss Süd erkannt. Diese will der Stadtrat in einem nächsten Schritt unter der Bezeichnung «Masterplan Winterthur Süd» vertieft untersuchen lassen. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, dass am Richtplaneintrag für eine Haltestelle «Töss Försterhaus» festgehalten werden soll, um sich für die Anbindung dieses Stadtteils an den öffentlichen Verkehr langfristig Optionen offen zu halten. Der Stadtrat beantwortet das Postulat betreffend S-Bahn-Haltestelle «Töss Försterhaus» in diesem Sinne und hat sich in der öffentlichen Auflage der Teilrevision 2020 des kantonalen Richtplans entsprechend geäussert.

Antrag und Bericht an den Grossen Gemeinderat zum Postulat betreffend S-Bahn-Haltestelle «Töss Försterhaus» unter gemeinderat.winterthur.ch