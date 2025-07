Halbzeit der Sanierungsarbeiten im Stadtgarten

Die erste Hälfte der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Stadtgarten Winterthur ist planmässig abgeschlossen. Nach einem Jahr Bauzeit steht der östliche Teil der gartenhistorisch wertvollen Parkanlage der Bevölkerung mit neuen Elementen wie zehn Meter langen Sitzbänken, einem grosszügigen Blumengarten, einer angepassten Wegführung und einem neuen Toilettengebäude zur Nutzung frei.

Als besonderes Gestaltungselement fallen im Stadtgarten die neuen, rund zehn Meter langen Sitzelemente auf. Die bestehenden Sitzbänke aus Holz wurden aufgearbeitet und neu zusammengefügt. Weiter wurde ein modernes Toilettengebäude installiert und in Betrieb genommen, ein grosser Blumengarten mit artenreichen Wild-, Zier- und Kulturpflanzen angelegt und neue, standortgerechte und klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Baumstandorte entlang der Lindstrasse wurden entsiegelt, mit neuem Substrat aufgewertet und mit einer Neupflanzung ergänzt. Zwischen Wasserbecken und Schulhaus wurde eine neue Pergola erstellt und mit den nötigen Anschlüssen ausgestattet, um künftig eine Sommergastronomie zu ermöglichen. Die neu angelegten Rasenflächen bleiben noch eingerüstet, bis der Rasen trittfest ist und einer Belastung standhält.

Durch den Abriss der Trennmauer zum Altstadt Schulhaus hin wirkt der Stadtgarten räumlich offener. Zusammen mit der neuen Wegführung werden die Personenströme flüssiger und die umliegenden Orte wie das Kunst- und Naturmuseum und das Theater Winterthur besser verknüpft. Unterhalb des einstigen Parkplatzes beim Schulhaus Altstadt wurde der ehemalige Kohlekeller ertüchtigt und zu einem Regenwasserreservoir umgenutzt. Künftig kann das so aufgefangene Regen- und Brunnenwasser zur Bewässerung des Stadtgartens genutzt werden. Alle sanierungsbedürftigen Werkleitungsarbeiten sind umgesetzt sowie eine Regenwasserversickerungsanlage, Filterschächte, Druckleitungen für die Wiederverwendung des Wassers zur Bewässerung und weitere technische Installationen erstellt worden. Das nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechende Wasserbecken im Park wurde saniert, aufgewertet und mit einer Umwälzpumpe mit dem Regenwasserreservoir verbunden.

Der Parkplatz hinter dem Schulhaus wurde rückgebaut und an dessen Stelle ein neuer, bereits intensiv genutzter Aussenraum für die Schule geschaffen sowie ein neuer grosser Velo- und Containerunterstand für die Schule erstellt.

Neben einzelnen Arbeiten im Bereich des Schulareals, die noch abgeschlossen werden müssen, betrifft die nächste Sanierungsetappe den Bereich zwischen Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten und Merkurplatz. Im neuen Baustellenperimeter stehen in den nächsten Monaten vor allem Werkleitungsarbeiten und neue Wegführungen an. Es werden Randabschlüsse erneuert, Beleuchtungen erstellt, eine Bewässerungsanlage installiert und Vorbereitungen für den Bau einer Treppenanlage des Spielplatzes getroffen. Eine Besonderheit der nächsten Etappe wird die Erstellung der neuen Spielplätze sein – am bestehenden Ort im Park und beim Schulhaus.

Dank der Etappierung der Arbeiten bleibt der Stadtgarten während der zweijährigen Bauzeit zu grossen Teilen nutzbar. Die vom Parlament bewilligten Kosten für die gesamte Sanierung belaufen sich auf 4,9 Millionen Franken. Stadtgrün Winterthur rechnet aktuell mit einer planmässigen Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Sommer 2026.