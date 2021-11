Das Kantonsspital Winterthur führt im Januar einen Tag der offenen Tür im Neubau durch. Weil ein grosses Besucherinteresse erwartet wird, hat der Stadtrat ein Gesuch des Spitals um zusätzliche Parkierungsmöglichkeiten im Teuchelweiherareal bewilligt.

Nach mehrjähriger Bauzeit wird am Kantonsspital Winterthur (KSW) Ende Jahr der Ersatzbau für das Hochhaus aus den späten 1960er Jahren fertiggestellt. Der Neubau umfasst einen langgestreckten Bettentrakt mit dreizehn Etagen und einen zehngeschossigen Eingangstrakt, der den Neubau mit den bestehenden Gebäuden verbindet. Wenige Tage vor Inbetriebnahme des neuen Gebäudes, am 22. Januar 2022, wird ein Tag der offenen Tür durchgeführt. Für diesen Grossanlass kann mit einem grossen Interesse gerechnet werden. Das KSW wird die Besucherinnen und Besucher auffordern, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen, da im direkten Umfeld keine Parkmöglichkeiten bestehen. Dennoch ist damit zu rechnen, dass viele Besuchende mit dem Auto anreisen werden. Aus diesem Grund hat das KSW den Stadtrat ersucht, im Falle eines Bedarfs die Plätze auf dem Teuchelweiherareal zur Parkierung freizugeben.

Der Stadtrat hat das Gesuch des KSW geprüft. Die Nutzungsordnung für das Teuchelweiherareal sieht an sich keine Verwendung für diesen Zweck vor. Der Stadtrat hat dennoch entschieden, die beantragte Sondernutzung zu erlauben und den Teuchelweiher- und Reitwegplatz als zusätzliche Parkierungsflächen für Besucherfahrzeuge am Tag der offenen Tür des KSW freizugeben. Das Spital ist für die Bevölkerung der Stadt und der Umgebung von grosser Bedeutung. Der Tag der offenen Tür am KSW bietet eine einzigartige Möglichkeit, den Neubau zu besichtigen. Das vorgelegte Verkehrskonzept überzeugt, und die zur Verfügung gestellten Plätze dienen ausschliesslich als Ausweichfläche für den Fall eines übermässigen Verkehrsaufkommens, wenn die umliegenden Parkhäuser (Bahnhof, Technikum Nord/Süd und Teuchelweiher) belegt sind. Die Bewilligung für die Sondernutzung des Teuchelweiher- und Reitwegplatzes wird heute amtlich publiziert.

Der Stadtratsbeschluss wird heute publiziert; die amtliche Publikation kann unter stadt.winterthur.ch/amtliche eingesehen werden.