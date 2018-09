Über 900 Schülerinnen und Schüler sind heute am nationalen «Clean Up Day» in Winterthur unterwegs, um die Stadt von Litteringabfällen zu befreien.

Am nationalen «Clean Up Day» von heute Freitag, 14. September, sind in Winterthur über 900 Schülerinnen und Schüler in Quartieren und in der Natur zum Aufräumen unterwegs. Mit Säcken und Handschuhen ausgerüstet befreien sie verschiedene Gebiete von herumliegenden Litteringabfällen wie Getränkeflaschen, Verpflegungsverpackungen, Zigarettenstummel und allerlei anderem, illegal entsorgtem Müll.

Die «Arbeitsgruppe Sauberkeit» der Stadt Winterthur koordiniert die Aufräumaktionen, stellt Säcke, Handschuhe und eine Zwischenverpflegung zur Verfügung und holt die gesammelten Abfälle zur Entsorgung ab.