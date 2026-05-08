Gratis Sonnencrème gegen Hautkrebs

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Diesen Sommer stehen am Graben und im Freibad Geiselweid zwei Automaten, an denen kostenlos Sonnencrème bezogen werden kann. Damit soll die Bevölkerung für Schutzmassnahmen gegen Hautkrebs sensibilisiert werden. Die Sonnencrème-Dispenser stellt die Krebsliga zur Verfügung.

Die Schweiz hat weltweit eine der höchsten Hautkrebs-Raten. Jährlich erkranken bis zu 25'000 Menschen an hellem und etwa 3500 am besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs. Das Risiko einer Hautkrebs-Erkrankung kann aber vermindert werden – unter anderem, indem man sich vor der Sonne schützt. Dazu gehört, Schatten aufzusuchen, Kleidung zu tragen und Sonnencrème zu benutzen.

Um die Winterthurer Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, stehen während der Sommermonate zwei Automaten in der Stadt, an denen kostenlos Sonnencrème bezogen werden kann. Einer davon steht am Grabenplatz neben dem Brunnen, der andere im Freibad Geiselweid. Auf den Dispensern sind die wichtigsten Sonnenschutztipps aufgeführt, zudem zeigt ein solarbetriebenes Display die aktuelle Temperatur und UV-Belastung an.

Die Sonnencrème-Dispenser werden von der Krebsliga zur Verfügung gestellt, finanziert werden sie von Beiersdorf.