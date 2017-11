Am Sonntag, 5. November 2017, findet von 10 bis 18 Uhr in der Eishalle Zielbau-Arena der «Open Day» statt. Das Sportamt der Stadt Winterthur ermöglicht für diesen Familienanlass freien Eintritt. Für das Rahmenprogramm sorgen der Eishockey Club Winterthur und der Winterthurer Schlittschuhclub.

Der «Open Day» ermöglicht am kommenden Sonntag Gross und Klein einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten auf Eis. Organisiert wird der Tag durch den Eishockey Club Winterthur (EHCW) und den Winterthurer Schlittschuhclub (WSC). Die Stadt gewährt allen Interessierten freien Eintritt in die Eishalle und auf die beiden Ausseneisfelder.

Der EHCW sucht die schnellste Winterthurerin und den schnellsten Winterthurer auf Eis und bietet geleitetes Freihockey. Alle können sich beim Penaltyschiessen mit einem richtigen Torhüter messen. Im Rahmen des «Swiss Ice Hockey Day» sind neben den Spielern des EHCW auch Simon Bodenmann vom Meister SC Bern und Severin Blindenbacher von den ZSC Lions vor Ort. Am Sponsorenlauf drehen verschiedene Politikerinnen und Politiker ihre Runden zusammen mit den Profis zugunsten des Nachwuchses.

Der WSC bietet Schnupper-Eislaufkurse an und zeigt eine Show in der Halle. Für alle Kinder gibt es ein Willkommensgeschenk, und in der speziellen Fotobox kann ein Erinnerungsfoto geschossen werden. Wer schon immer einmal einen Blick in die Technikräume werfen wollte, erhält an den Führungen des städtischen Eismeisterteams kompetente Hintergrundinformationen zur Eisaufbereitung.

Weitere Infos und Zeitplan:

http://nachwuchs.ehc-winterthur.ch/events/open-day