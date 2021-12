Fallbeispiel einer «Gesundheitsberatung Daheim» Frau Muster meldet sich bei der Spitex der Stadt Winterthur. Ihre Hausärztin habe ihr das empfohlen, weil sie immer so erschöpft sei. Weil Frau Muster aber trotz Erschöpfung weder hauswirtschaftliche noch pflegerische Unterstützung wünscht, wird sie mit der Gesundheitsberatung Daheim verbunden und ein Gesprächstermin vereinbart. Das erste Gespräch findet im Wohnzimmer bei Frau Muster (83) und ihrem Ehemann (82) statt. Dabei zeigt sich: Frau Muster kümmert sich nicht nur um den Haushalt, sondern betreut auch ihren Mann, der an Demenz leidet. Die Krankheit ihres Ehemannes wird zunehmend zur Belastung. Unterstützung beim Wohnungsputz oder Einkauf möchte Frau Muster nicht, da genau diese Tätigkeiten eine willkommene Abwechslung im Alltag sind. Zudem schildert Frau Muster, dass sie Spaziergänge im Wald vermisse. Für diese sei sie zu müde und habe Hemmungen, die Nachbarin um Hilfe für die Betreuung ihres Mannes zu bitten. Die Gesundheitsberaterin weist auf zwei Angebote hin: das Adressverzeichnis «Älter werden in Winterthur» mit diversen Unterstützungsangeboten und die städtische Wohnberatung. Im zweiten Gespräch erzählt Frau Muster, dass sie mithilfe der Wohnberatung ein Tageszentrum für Menschen mit Demenz kennengelernt habe und ihr Mann nun zweimal pro Woche dort sei. Die Gesundheitsberaterin stellt viele Fragen, um sich ein Bild über Frau Musters Gesundheit zu machen. Dabei stellt sich heraus, dass sie Kleingedrucktes schlecht lesen kann und darum ihre Tabletten nicht richtig einnimmt, was wiederum den hohen Blutdruck und die geschwollenen Beine erklärt. Mit Frau Musters Einverständnis schickt die Gesundheitsberaterin eine Zusammenfassung der beiden Gespräche an die Hausärztin. Nun werden die Medikamente durch die Apotheke gerichtet, und Frau Muster war beim Augenarzt und hat neu korrigierte Brillengläser. Obwohl sie für die Waldspaziergänge noch nicht fit genug ist, fühlt sich Frau Muster entlastet und weiss, dass sie sich bei gesundheitlichen Veränderungen an ihre Hausärztin und an die «Gesundheitsberatung Daheim» wenden kann.