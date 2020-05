Das Projekt «Ersatz der Verbrennungslinie 2» In der Winterthurer KVA sind zuletzt 2012 der Ersatz der Verbrennungslinie 1, der Einbau einer zusätzlichen Reinigungsstufe für beide Linien sowie umfangreiche Optimierungsarbeiten an der Logistik und der Energiezentrale durchgeführt worden. Nun erreicht die zweite Verbrennungslinie 2025/26 das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Stadtwerk Winterthur plant darum bereits deren Ersatz. Für solche umfangreichen technischen Projekte wird erst eine Vorstudie erstellt. Die Vorstudie für den Ersatz der Verbrennungslinie 2 der KVA befindet sich in der Schlussphase. Für das anschliessende Vorprojekt wird eine Gesamtprojektleitung ausgeschrieben, die sowohl das Vorprojekt wie auch das Ausführungsprojekt bis zur Inbetriebnahme begleitet. Das Vorprojekt bildet die Grundlage für die Volksabstimmung zum Objektkredit. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich 2022/23 stattfinden.