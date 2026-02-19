Geringes Bevölkerungswachstum im 2025

122 758 Menschen lebten Ende Dezember 2025 in der Stadt Winterthur. Das sind 292 Menschen mehr als vor einem Jahr. Mit 0.2 Prozent fällt das Bevölkerungswachstum auf den tiefsten Wert der letzten 15 Jahre.

Das Bevölkerungswachstum in Winterthur verlangsamt sich weiter. Am Stichtag 31. Dezember 2025 waren bei der Einwohnerkontrolle 122 758 Menschen gemeldet – 292 mehr als ein Jahr zuvor. Das Wachstum von 0.2 Prozent liegt damit auf dem tiefsten Wert der letzten 15 Jahre. Dies liegt vor allem daran, dass in Winterthur im Jahr 2025 keine zusätzlichen Wohnungen entstanden sind.

Wohnungsbau

Ende 2025 verzeichnete das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Winterthur insgesamt 58 797 Wohnungen – und damit weniger als noch ein Jahr zuvor. Zwar wurden im Verlauf des Jahres 193 neue Wohnungen erstellt, gleichzeitig jedoch 284 Wohnungen abgebrochen. Besonders ins Gewicht fällt dabei der Rückbau von acht Wohnblöcken am Tegerlooweg in Oberwinterthur mit insgesamt 168 Wohnungen. Auf dem Areal entsteht künftig die Siedlung Eichwaldhof mit rund 340 neuen Wohnungen.

Trotz des leichten Rückgangs im Wohnungsbestand ist die Bevölkerung weitergewachsen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zahlreiche bereits fertiggestellte, umgebaute oder ersetzte Gebäude im Laufe des Jahres bezogen werden konnten. So wurde etwa der Umbau mehrerer grösserer Liegenschaften im Quartier Brühlberg abgeschlossen. Auch in den Quartieren Neuwiesen und Sennhof wurden zuvor abgebrochene Gebäude durch Neubauten ersetzt. Zudem konnten 2025 zahlreiche Wohnungen im Gebäudekomplex KIM in Neuhegi bezogen werden, die bereits 2024 fertiggestellt worden waren.

Nettozuzug und Geburtenüberschuss

In den vergangenen Jahren war der Zuzug nach Winterthur der wichtigste Motor des Bevölkerungswachstums. Im Jahr 2025 lag der Nettozuzug jedoch mit 41 Personen (7367 Zuzüge, 7326 Wegzüge) so tief wie seit langem nicht mehr. Die Bevölkerung wuchs im letzten Jahr vor allem durch den Geburtenüberschuss von 185 Personen (1071 Geburten, 886 Todesfälle). Und das, obwohl die Zahl der Geburten im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent zurückgegangen, die Zahl der Todesfälle hingegen um 2 Prozent gestiegen ist.

Bevölkerungsentwicklung in den Quartieren

Am stärksten wuchs die Bevölkerung im Quartier Hegi (+ 156) durch den Bezug von Wohnungen im Gebäudekomplex KIM, sowie im Quartier Brühlberg (+ 86). Den stärksten Rückgang verzeichnete das Quartier Guggenbühl (- 235) durch den Abbruch am Tegerlooweg und das Quartier Lindenplatz (- 91). Dort werden an der Zypressen- und Holzlegistrasse drei bestehende Mehrfamilienhäuser durch zwei Ersatzneubauten mit 40 Wohnungen ersetzt.

Demografie

Die Winterthurer Bevölkerung war Ende 2025 im Durchschnitt 40.6 Jahre alt – erneut ein leichter Anstieg zum Vorjahr. Der Anteil von Schweizer:innen an der Winterthurer Bevölkerung sank dabei leicht von 73.1 auf 72.9 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich

Nicht nur die Stadt Winterthur wuchs 2025 weniger stark als in der Vergangenheit. Im gesamten Kanton Zürich hat sich das Bevölkerungswachstum verlangsamt und lag 2025 bei 0.8 Prozent. Die Region Winterthur wuchs dabei relativ zur Bevölkerung mit 0.49 Prozent am wenigsten, das Weinland mit 1.08 Prozent am stärksten (Bevölkerung im Kanton Zürich wächst weiter, jedoch langsamer | Kanton Zürich).

Mehr zur Bevölkerungsentwicklung erfahren Sie auf unserem Datendashboard «Winterthur in Zahlen»: https://stadt.winterthur.ch/inzahlen