Kraftwerk KVA Jährlich werden in der KVA 190 000 Tonnen Abfall verwertet. In der kalten Jahreszeit wird die bei der Abfallverbrennung entstehende Abwärme vorwiegend für die Wärmeversorgung genutzt und entsprechend wird weniger Strom produziert. An warmen Tagen ist es genau umgekehrt. Es wird weniger (Fern-)Wärme benötigt und deshalb mehr Strom produziert. Durchschnittlich ein Fünftel der Stromproduktionsmenge wird für den Eigenverbrauch, also den Betrieb der KVA genutzt. Der Grossteil des produzierten Stroms gelangt ins lokale Stromnetz. Mit der in der KVA erzeugten Energie können je rund ein Fünftel des Winterthurer Strom- und des Wärmebedarfs gedeckt werden. Künftig soll die Effizienz der KVA weiter gesteigert werden, indem beispielsweise zusätzlich Abwärme aus den Rauchgaswäschern und Kaminen zur Wärmeversorgung genutzt wird.