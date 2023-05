Das bestehende Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Seen ist seit letztem Winter vollständig belegt. Darum wird das Grabfeld zur Zeit erweitert. Voraussichtlich ab Ende Juni 2023 werden Beisetzungen im neuen Teil des Gemeinschaftsgrabs auf dem Friedhof Seen möglich sein.

Das 2011 erstellte und seither äusserst gefragte Gemeinschaftsgrab mit 400 Urnengrab-plätzen auf dem Friedhof Seen ist seit letztem Winter vollständig belegt. Um der Nachfrage für Beisetzungen im Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Seen gerecht zu werden, erfolgt eine Erweiterung des Grabfeldes Richtung Süden. Die Gestaltung und die Nutzung des erweiterten Grabfeldes lehnen sich an das bisherige Konzept des Gemeinschaftsgrabs an.

Die Beschriftung mit dem Vor- und Nachnamen der verstorbenen Personen erfolgt auf Steinplatten aus Guber Quarzsandstein aus Alpnach. Es ist derselbe Stein, aus dem die Stelen beim bestehenden Gemeinschaftsgrab sind.

Zur Förderung der Biodiversität wird die Umgebung weitgehend mit einheimischen Stauden und Gehölzen bepflanzt. Die Arbeiten für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs sollten unter optimalen Wetter-bedingungen bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein. Der Friedhof Seen und das bestehende Gemeinschaftsgrab sind während der gesamten Bauphase für Besucherinnen und Besucher zugänglich.