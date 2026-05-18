Fussball-WM: Gastrobetriebe dürfen länger offenbleiben

Bei Spielen der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft und Partien in Wochenendnächten dürfen Restaurants, Public Viewings und Strassencafés bis zum Abpfiff offenbleiben. Der Anpfiff muss dazu bis 23 Uhr erfolgt sein.

Die Fussball-WM der Männer findet dieses Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die einzelnen Spiele in der Schweiz jeweils abends oder auch mitten in der Nacht live übertragen. Die Gruppenspiele der Schweizer Nationalmannschaft beginnen immer um 21 Uhr Schweizer Zeit. Falls sich die Nationalmannschaft für den Sechzehntel-, den Achtelfinal oder besser qualifiziert, könnte der Anpfiff auch erst um 22.30 Uhr, 23 Uhr oder nach Mitternacht stattfinden.

Für Spiele der Schweizer Männer-Nationalmannschaft und Partien, die freitags oder samstags bis 23 Uhr angepfiffen werden, hat der Stadtrat darum eine Ausnahmebewilligung erteilt. Gastwirtschaften, Public Viewings und Strassencafés dürfen diese Spiele auf dem ganzen Stadtgebiet drinnen und im Freien übertragen und bis zum Schlusspfiff zeigen.

Der Stadtrat trägt damit dem Wunsch breiter Teile der Bevölkerung nach gemeinschaftlichen Fussballerlebnissen während der WM Rechnung. Durch die Beschränkung der Ausnahmebewilligung auf Spiele der Schweizer Nationalmannschaft und Austragungen an den Wochenendnächten soll das Bedürfnis der Bevölkerung nach Ruhe ebenfalls respektiert werden.