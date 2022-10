Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wird Stadtbus Winterthur die Linie 1 neu mit Doppelgelenk-Trolleybussen bedienen. Dies bedingt Anpassungen an einzelnen Bushaltestellen.

Die fast 25 Meter langen Doppelgelenk-Trolleybusse, die ab dem kommenden Fahrplanwechsel die Linie 1 Töss – Oberwinterthur bedienen, bedingen leichte Anpassungen an der bisherigen Businfrastruktur. Um das Wenden an der Endhaltestelle Oberwinterthur für die 25 Meter langen Doppelgelenk-Trolleybusse weiterhin zu gewährleisten, muss die Wende-Anlage leicht verbreitert und die bestehende Signalisation «Verbot für Motorwagen und Motorräder» verschoben werden.

Für die Endhaltestelle in Töss wird eine temporäre Haltekante benötigt. Die temporäre Haltekante wird per Sommer 2023 durch die neu erstellte Bushaltestelle an der Klosterstrasse ersetzt.

Bei der Bushaltestelle Zinzikon (stadteinwärts) wird der südliche Fussgängerstreifen über die Stadlerstrasse aufgehoben, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Dieser südliche Fussgängerstreifen quert mehrere Fahrspuren und verfügt heute über keine Mittelinsel. Mit dem Einsatz der Doppelgelenk-Trolleybusse werden die Fahrspuren neu organisiert. Ein Mehrzweckstreifen unterstützt künftig die Abbiege- und Querbeziehungen für Velofahrende sowie den motorisierten Individualverkehr.

An der Stadthausstrasse wurde die Bushaltestelle Obertor (stadteinwärts) mit den aktuellen Massnahmen für die autofreie Stadthaussstrasse bereits um rund fünf Meter verlängert. Mit dieser Verlängerung kann der Doppelgelenk-Trolleybus die Haltekante anfahren, ohne den Verkehrsfluss auf der General-Guisan-Strasse zu beeinträchtigen.

Die restlichen Haltestellen der Stadtbus-Linie 1 erfüllen die Anforderungen für den künftigen Betrieb mit Doppelgelenk-Trolleybussen und müssen nicht angepasst werden.