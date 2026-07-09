Für attraktive Ferien zuhause: Verein Ferienprogramm erhält den Jugendpreis 2026

Der mit 10'000 Franken dotierte Jugendpreis geht dieses Jahr an den Verein Ferienprogramm. Er bietet Kindern und Jugendlichen in den Schulferien ein breites Kurs- und Freizeitangebot. Damit leistet der Verein einen Beitrag an die persönliche Entwicklung und schafft Begegnungsräume für Kinder und Jugendliche aus Winterthur und Umgebung.

Ferien auf dem Ponyhof, Programmieren lernen, Goldwaschen, Filmworkshops, Abenteuer mit Lamas und Alpakas, Nähkurse oder Bouldern: Im Ferienprogramm findet jedes Kind und jede:r Jugendliche ein passendes Angebot.

Seit über zehn Jahren organisiert und vermittelt der Verein Ferienprogramm Kurse und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche vom Kindergarten- bis ins Oberstufenalter. Mit seinem vielseitigen, niederschwelligen und kreativen Angebot ermöglicht er Erlebnisse, Lernfelder und Begegnungen. Damit leistet der Verein einen Beitrag zur sozialen, kulturellen und persönlichen Entwicklung junger Menschen und trägt wesentlich zur Familienfreundlichkeit und Lebensqualität in Winterthur bei. Dieses langjährige Engagement zugunsten von Kindern und Familien wird mit dem diesjährigen städtischen Jugendpreis anerkannt und ausgezeichnet.

Auch Familien mit kleinem Budget sollen teilhaben können

Der Verein wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt. Um das operative Geschäft kümmern sich eine Geschäftsstellenleiterin und eine Kurskoordinatorin, die je zu 40 Prozent angestellt sind. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat der Verein sein Angebot stetig erweitert und weiterentwickelt. 2022 konnte er seine Angebote auch auf verschiedene Gemeinden ausserhalb Winterthurs ausdehnen. Mittlerweile finden sich auf der Plattform ferienprogramm.ch jährlich um die 400 Kurse und Freizeitangebote, die jedes Jahr von rund 2500 Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen werden.

Der Verein finanziert sich durch Beiträge der Stadt Winterthur und umliegender Gemeinden, über Stiftungen, Sponsoren und Spenden sowie Kursgebühren. Letztere sind bewusst tief gehalten, damit auch Kinder aus Familien mit kleinem Budget am Ferienprogramm teilnehmen können.

Der Jugendpreis als Anerkennung für besondere Leistungen

Mit dem Jugendpreis der Stadt Winterthur werden seit 2010 jährlich besondere Leistungen und Projekte von Jugendlichen oder herausragende Projekte im Bereich der Jugendförderung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird vom Stadtrat an Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen verliehen.