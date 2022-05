Am Mittwoch, 18. Mai, findet schweizweit der fünfte Vorlesetag statt, eine Aktion des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien. Traditionsgemäss liest der gesamte Stadtrat an diesem Tag in den sieben Winterthurer Bibliotheken Geschichten vor. Dieses Mal stammen die Erzählungen allesamt aus der Feder von Winterthurer Primarschülerinnen und -schülern.

Was haben Geschichten wie Räuber Hotzenplotz, Dschungelbuch oder Hänsel und Gretel gemeinsam? Sie spielen im Wald. Der diesjährige Vorlesetag der Winterthurer Bibliotheken hat diesen Schauplatz aufgegriffen: Im Rahmen eines kreativen Schreibwettbewerbs der Begabungs- und Begabtenförderung Exploratio und der Internetplattform kinderthur.ch verfassten Winterthurer Primarschülerinnen und Primarschüler eigene Erzählungen mit Bezug zum Wald. Entstanden sind so spannende, witzige, zum Teil gruslige, aber auch nachdenkliche Geschichten rund um das Thema.

Die Stadträtinnen und Stadträte freuen sich, am Vorlesetag aus den prämierten Erzählungen vorzulesen. An den Bibliotheksstandorten finden die Lesungen wie folgt statt:

• Nicolas Galladé liest in der Stadtbibliothek, 14.30–15.30 Uhr

• Katrin Cometta liest in Wülflingen, 15–16 Uhr

• Stefan Fritschi liest in Seen, 15–16 Uhr

• Christa Meier liest in Veltheim, 17–18 Uhr

• Michael Künzle liest in Oberwinterthur, 17–18 Uhr

• Jürg Altwegg liest in Hegi, 17–18 Uhr

• Kaspar Bopp liest in Töss, 17–18 Uhr

Während der gesamten Woche vom 16. bis 21. Mai 2022 finden unter dem Motto «Themenwoche Natur» in der Stadtbibliothek interessante Veranstaltungen statt. Am Vorlesetag selbst bieten alle Bibliotheken von 14 bis 18 Uhr für Gross und Klein ein spannendes und unterhaltsames Programm zum Thema «Wald» an. Mehr unter stadt.winterthur.ch/bibliotheken-winterthur.