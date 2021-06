Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist das Organisationsteam der Winti-Sola zuversichtlich, den Laufsportanlass am 25. September 2021 als Jubiläumslauf durchzuführen. Die Anmeldung für die Winti-Sola 2021 ist ab jetzt möglich.

Die Winti-Sola 2021 findet voraussichtlich am 25. September statt. Am Laufsportanlass laufen die Teilnehmenden als 12er-Gruppe in Teilstrecken den gesamten Rundweg Winterthur, also eine Gesamtstrecke von 86 Kilometern, in einem Tag. Die Höhenprofile reichen von 25 bis 420 Metern, die Distanzen der Teilstrecken messen zwischen 3,6 und 12 Kilometer. Um die Kräfteverhältnisse zwischen den Teams fair zu gestalten, sind zwei Strecken obligatorisch von Frauen zu absolvieren.

Als Organisatoren sind das Sportamt Winterthur und der Akademische Sportverband Zürich (ASVZ) bereits ein eingespieltes Team und freuen sich, die Jubiläumsausgabe der Winti-Sola zu organisieren. Die aktuelle Pandemieentwicklung erlaubt einen optimistischen Blick auf die Durchführung grösserer Veranstaltungen im Herbst und somit auch auf die Winti-Sola Ende September. Hauptsponsorin der Winti-Sola ist die Migros, die den Anlass grosszügig unterstützt. Die Rundweg-Partnergemeinden Elsau, Illnau-Effretikon, Lindau und Seuzach sowie 17 Sportvereine mit über 350 Freiwilligen leisten ebenso wichtige Beiträge und unterstützen die Winti-Sola zudem mit vielen helfenden Händen.

Ein Rückblick auf die letzte Durchführung der Winti-Sola erinnert an die Sieger-Teams 2019: Das Team «LVW Mittelstreckler/innen» bewältigten in 5 Stunden, 15 Minuten und 13 Sekunden den Rundweg und distanzierte das zweitplatzierte Team «SIV & friends» mit knappem Abstand. 2019 liefen mit 172 gestarteten Teams über 2000 Läuferinnen und Läufern die Gesamtstrecke von 86 Kilometern. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 20 Prozent.

Die Sola-Stafette in Zürich, die grosse Schwester des Winterthurer Laufevents und einer der grössten Laufsportanlässe der Schweiz, musste aufgrund der Coronapandemie 2021 abgesagt werden. Die Sola-Stafette Basel hat nach der Absage im letzten Jahr den diesjährigen Event von Anfang Juni auf Ende Oktober verschoben.

Die Etappen des Rundwegs, die Helsana Trails, die Vita Parcours und die Strecke des Winterthurer Marathons bieten gute Möglichkeiten, sich auf den Event am 25. September vorzubereiten.

Das Anmeldeportal für die fünfte Winti-Sola ist unter www.wintisola.ch geöffnet.