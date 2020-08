Zwar mussten die geplanten «Swiss Skills» 2020 in Bern um zwei Jahre verschoben werden, trotzdem erhalten die jungen Schweizer Berufs-Talente noch in diesem Jahr die Gelegenheit, ihr Können an einer Schweizer Berufs-Meisterschaft unter Beweis zu stellen. Fünf dieser Meisterschaftsteilnehmenden haben ihre Ausbildung eben in der Mechatronik Schule Winterthur abgeschlossen. In sechzig verschiedenen Berufen werden die «Swiss Skills Championships 2020» dezentral durchgeführt.

Die Mechatronik Schule Winterthur MSW hat sich gleich mit fünf Lernenden für die Schweizer Berufs-Meisterschaften qualifiziert und zwar in den Disziplinen Automatiker/in EFZ, Industrie 4.0 und Polymechniker/in EFZ. Die «Swiss Skills Championships 2020» dienen als Qualifikation für die Berufs-Weltmeisterschaft «World Skills» 2021, die im September 2021 in Schanghai/China stattfinden werden.

In der neuen Disziplin Industrie 4.0 konnten sich eine Automatikerin EFZ und ein Automatiker EFZ qualifizieren. Diese Disziplin setzt umfangreiche Kenntnisse von automatisierter Produktion, Programmierung und Montagetechnik voraus.

Qualifiziert haben sich folgende frischausgebildeten MSW-Berufsleute: Simon Geering, Automatiker, Heather O’Malley und Yunus Ruff, beide in der Disziplin Industrie 4.0, Sven Pfister, Polymechaniker/Automation und Andrin Silvan Mühle Polymechaniker/CNC Drehen. Die dezentralen Prüfungen in diesen Berufsfeldern werden von Ende September bis Anfang Oktober bei der Siemens Schweiz AG und beim Swissmechanic Kurszentrum in Münchenbuchsee durchgeführt.