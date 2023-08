Fünf Jugendverbände erhalten gemeinsam den Jugendpreis 2023

Die fünf Winterthurer Jugendverbände Die Pfadi Region Winterthur vereint rund 1600 Mitglieder, davon 450 Leitende im Grossraum Winterthur. Sie kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung junger Leitenden. Ihre Mitglieder, 16 eigenständige Abteilungen, bieten Kindern und Jugendlichen ein sportliches und naturnahes Freizeitprogramm.

vereint rund 1600 Mitglieder, davon 450 Leitende im Grossraum Winterthur. Sie kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung junger Leitenden. Ihre Mitglieder, 16 eigenständige Abteilungen, bieten Kindern und Jugendlichen ein sportliches und naturnahes Freizeitprogramm. In 15 Ortsabteilungen und 5 Mitgliedervereinen organisiert, schafft die Cevi Region Winterthur-Schaffhausen Erlebnisse in der Natur für Kinder und Jugendliche. Durch die J+S-Ausbildung der Leitenden wird eine gute Betreuung der Kinder und Jugendlichen sichergestellt, sowie die Vernetzung innerhalb der Region gefördert.

Erlebnisse in der Natur für Kinder und Jugendliche. Durch die J+S-Ausbildung der Leitenden wird eine gute Betreuung der Kinder und Jugendlichen sichergestellt, sowie die Vernetzung innerhalb der Region gefördert. Seit 90 Jahren ist die Jubla (Jungwacht Blauring) auch in Winterthur vertreten – die Jubla Oberi und der Blauring Winti sind zwei der knapp 400 Jubla-Scharen in der Schweiz. Der Alltag in der Jubla ist geprägt von fünf Grundsätzen: mitbestimmen, zusammen sein, Natur erleben, kreativ sein und kleine und grosse Momente feiern.

auch in Winterthur vertreten – die Jubla Oberi und der Blauring Winti sind zwei der knapp 400 Jubla-Scharen in der Schweiz. Der Alltag in der Jubla ist geprägt von fünf Grundsätzen: mitbestimmen, zusammen sein, Natur erleben, kreativ sein und kleine und grosse Momente feiern. Der BESJ (Bund evangelischer Schweizer Jungscharen) ist die Dachorganisation für christliche und erlebnisorientierte Kinder- und Jugendarbeit und der viertgrösste Jugendverband der Schweiz. Der BESJ ist in Winterthur mit drei Jungscharen vertreten, welche alle an eine evangelische Kirche angebunden sind. Die Leiterinnen und Leiter sind begeistert davon, mit den Kindern in die Natur zu gehen und tolle Gemeinschaft zu erleben und den Kindern soziale und angewandte Fähigkeiten beizubringen.

ist die Dachorganisation für christliche und erlebnisorientierte Kinder- und Jugendarbeit und der viertgrösste Jugendverband der Schweiz. Der BESJ ist in Winterthur mit drei Jungscharen vertreten, welche alle an eine evangelische Kirche angebunden sind. Die Leiterinnen und Leiter sind begeistert davon, mit den Kindern in die Natur zu gehen und tolle Gemeinschaft zu erleben und den Kindern soziale und angewandte Fähigkeiten beizubringen. Die Winterthurer Kadetten sind eine politisch und konfessionell neutrale Jugendorganisation für Knaben und Mädchen zwischen 7 und 20 Jahren mit einer über 200-jährigen Tradition und Geschichte in der Stadt Winterthur. Jeden zweiten Samstag veranstalten sie ganztägige Übungen, in denen Abenteuer im Wald und Feld erlebt werden. Die Jugendverbände sind auf kantonaler Ebene alle Mitglied des Dachverbands Kinder- und Jugendarbeit Okaj Zürich, auf nationaler Ebene sind sie in der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV zusammengefasst.