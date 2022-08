Die Freiwillige Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) übt am Samstag, 3. September 2022, an vier zentralen Standorten in der Winterthurer Altstadt. Rund 100 Feuerwehrangehörige trainieren so gemeinsam ihr Handwerk und ermöglichen der Bevölkerung einen Einblick in ihre Miliztätigkeit.

Am kommenden Samstag, 3. September, könnte man einen Grossbrand in der Altstadt von Winterthur vermuten. Am Kirchplatz stehen Feuerwehrleute auf Leitern und auf der Steinberggasse wird fleissig Wasser transportiert. Insgesamt sind über 100 Feuerwehrleute in der Altstadt unterwegs.

Zum Glück handelt es sich nicht um einen Ernstfall: Die Freiwillige Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) trifft sich an diesem Tag zur grossangelegten Übung im öffentlichen Raum. Dies passiert in dieser Form nicht alle Tage.

Die Winterthurer Bevölkerung ist eingeladen, den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr an ihren vier Ausbildungsplätzen an den Standorten Neumarkt, Steinberggasse, Kirchplatz und Technikumstrasse (Vorplatz ZHAW) über die Schultern zu schauen. Zudem können sich Interessierte am Infopoint auf dem Neumarkt über die wichtige Miliztätigkeit informieren. Die eigentlichen Übungssequenzen an den vier Posten finden zu folgenden Zeiten statt: 08:15-09:15 Uhr / 09:45-10:45 Uhr / 11:00-12:00 Uhr / 13:30-14:30 Uhr.

Da es sich um eine Übung aller Einsatzzüge der Freiwilligen Feuerwehr handelt, ist die Berufsfeuerwehr von SIW nicht beteiligt. Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr sind beides gleichwertige Teile von SIW und arbeiten im Einsatz Hand in Hand.

Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur

Schutz & Intervention Winterthur (SIW) vereint Feuerwehr und Zivilschutz unter einem Dach und erbringt Leistungen in den Sparten Führung, Schutz, Rettung, Betreuung und Schaden-bekämpfung. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr bilden gemeinsam die Hauptabteilung Feuerwehr von SIW.

Der Berufsfeuerwehr gehören knapp 50 Mitarbeitende an, die im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz stehen. Sie leistet jährlich rund 1000 Einsätze, wobei sie bei rund einem Viertel der Einsätze wertvolle Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr erfährt.

Der Freiwilligen Feuerwehr gehören über 120 Personen an, die sich in ihrer Freizeit für die Sicherheit in Winterthur und der Region engagieren. Sie unterstützen die Berufsfeuerwehr bei ihren Aufgaben und können Pikettdienst leisten, wenn die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz ausrückt – denn ein Ereignis kommt selten allein.

