Wenn die Schweizer Nationalmannschaft das Euro-Halbfinale erreicht, gibt es in Winterthur eine Freinacht.

Sollte die Schweizer Fussballnationalmannschaft am Freitagabend, 2. Juli 2021, an der Fussball-Europameisterschaft das Viertelfinalspiel gegen Spanien gewinnen und so das Halbfinale erreichen, gewährt die Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt, Stadträtin Katrin Cometta, eine Freinacht. Die ordentliche Schliessungsstunde für die Nacht auf Samstag, 3. Juli 2021 entfällt. Sie gilt für Innenräume von Gastgewerbebetrieben sowie Festwirtschaften auf dem ganzen Stadtgebiet. Für Garten- und Strassenwirtschaften gilt hingegen die ordentliche Schliessungszeit von 24 Uhr.