Der FC Winterthur spielt aktuell um den Aufstieg in die oberste Spielklasse im Schweizer Fussball, der er seit 1985 nie mehr angehörte. Sollte der Klub tatsächlich den Aufstieg schaffen, wird es in Winterthur eine grosse Aufstiegsfeier vor dem Stadthaus und eine Freinacht geben. Der Stadtrat hat dafür grünes Licht gegeben.

Der FC Winterthur spielt die seit Jahrzehnten beste Saison. Seit 1985 gehörte der Verein nie mehr der Super League respektive der obersten Schweizer Fussballliga an. Am kommenden Samstag wird sich entscheiden, ob der FCW direkt aufsteigt. Oder ob er sich für die zwei Barragespiele gegen den Neuntplatzierten der Super League qualifiziert (die Barrage mit Hin- und Rückspiel findet über das Auffahrtswochenende statt).

Der Stadtrat hat nun grünes Licht gegeben: Im Falle eines FCW-Aufstiegs werden eine grosse Feier vor dem Stadthaus und eine Freinacht gewährt, um den Erfolg gebührend zu zelebrieren. Sowohl das Spiel in Kriens am Samstag (21.5.) als auch das zweite Barragespiel am Sonntag, 29.5., finden auswärts statt. Das bedeutet, dass die Feierlichkeiten nach Ankunft der Sonderzüge ihren Lauf nehmen. Nach Eintreffen der Züge am Winterthurer Hauptbahnhof führt der Weg via Stadthausstrasse zum Stadthaus, wo anschliessend die Festivitäten stattfinden werden.

Sollte der FCW bereits diesen Samstag den Aufstieg schaffen, starten die Feierlichkeiten nach Mitternacht, wenn die Fanzüge wieder zuhause eingetroffen sind. Sollte der FCW in der Barrage obsiegen, ist der Zeitpunkt des Starts der Feierlichkeiten noch offen. Er wird kommuniziert, sobald die Details klar sind.

Der Stadtrat wünscht dem Winterthurer Traditionsverein viel Erfolg bei seinem Unterfangen, nach 37 Jahren wieder in die oberste Schweizer Spielklasse zurückzukehren und sich in der Super League etablieren zu können.