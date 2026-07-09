Freinacht für das Viertelfinalspiel der Schweizer Nati

Das Viertelfinalspiel der Schweizer Nationalmannschaft findet um drei Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli 2026, statt. Damit die Bevölkerung gemeinsam Fussball schauen kann, dürfen Restaurants, Public Viewings und Strassencafés die Partie übertragen – drinnen und draussen.

Die Schweizer Nationalmannschaft konnte sich am Dienstag in der Partie gegen Kolumbien für den Viertelfinal der Fussball-WM qualifizieren. Die letzte Viertelfinalqualifikation liegt über 70 Jahre zurück, und die Begeisterung in der Bevölkerung ist gross. Die historische Partie gegen Argentinien wird um drei Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli 2026, angepfiffen.

Trotz der nächtlichen Stunde möchte der Stadtrat allen Interessierten ein gemeinsames Fussballerlebnis in Gastrobetrieben wie Restaurants, Public Viewings oder Strassencafés ermöglichen. Darum hat er beschlossen, dass diese Betriebe die Partie drinnen und draussen zeigen dürfen.

Nebst der Spielübertragung sind weitere laute Tonquellen wie Anmoderationen oder Musik zulässig. Die Ausnahmeregelung hebt die Ruhezeit für die gesamte Nacht auf Sonntag auf und erlaubt eine Freinacht in diesen Betrieben. Ohne die Regelung würde die Ruhezeit von 23 bis 6 Uhr gelten.