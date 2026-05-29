Freinacht bei WM-Sieg der Eishockey-Nati

Gewinnt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft am Sonntag den Weltmeistertitel, gibt es in Winterthur eine Freinacht.

Sollte die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft den Einzug in den Final schaffen und am Sonntag, 31. Mai, den Weltmeistertitel gewinnen, hebt die Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt, Stadträtin Katrin Cometta, die ordentliche Schliessungsstunde auf. Damit sollen die Winterthurer:innen den historischen WM-Sieg der Eishockey-Nati gebührend feiern können.

In diesem Fall dürfen in der Nacht von Sonntag, 31. Mai, auf Montag, 1. Juni 2026, alle Gastrobetriebe im Stadtgebiet ihre Innenräume ohne zeitliche Einschränkung geöffnet halten. Für Gartenwirtschaften und Strassencafés gilt die reguläre Schliessungszeit von Mitternacht.