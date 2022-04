Am Sonntag, 1. Mai, startet das Freibad Wolfensberg als erstes in die Badesaison. Gleich am Montag, 2. Mai, folgt das Freibad Geiselweid. Alle anderen Freibäder – Töss, Wülflingen und Oberwinterthur – öffnen ihre Tore dann ab Samstag, 7. Mai.

Die Freibäder in Winterthur sind 2022 folgendermassen geöffnet:

Freibad Wolfensberg: 1. Mai bis 18. September

Freibad Oberwinterthur: 7. Mai bis 18. September

Freibad Wülflingen: 7. Mai bis 18. September

Freibad Töss: 7. Mai bis 18. September

Freibad Geiselweid: 2. Mai bis 25. September

Im Freibad Geiselweid wird das Wasser des Olympiabeckens wiederum mittels KVA-Abwärme auf 24 Grad beheizt.

Skimboard-Pool

Als grosse Neuerung wird in diesem Jahr ein sogenannter «Skimboard-Pool» zuerst im Freibad Geiselweid und später auch in einzelnen Quartierbädern auf Tour gehen. Skimboarden ist Surfen auf einem zirka fünf Zentimeter Wasserfilm. Der rund 25 Meter lange, aufblasbare Pool kann rasch aufgestellt und auch an einen anderen Ort transportiert werden. Zum Surfen braucht es kleine Kunststoff-Bretter, die vom Surfen am Strand auf dem auslaufenden Wasser bekannt sind. Die Bretter werden zum Ausleihen zur Verfügung gestellt. Ab Juni startet die Skimboard-Tour im Geiselweid.

Eine letzte Ergänzung aus den 50-Jahr-Jubiläumsgeldern 2020 gibt es im Freibad Töss. Dort entsteht im Mai entlang der Aussenwand des WC-Gebäudes eine neue Kletterwand zum Bouldern mit Klettern auf Absprunghöhe.