Der Stadtrat verleiht den diesjährigen Förderpreis der Stadt Winterthur an die Winterthurer Tänzerin und Choreografin Audrey Wagner.

Audrey Wagner (*1991) schloss 2019 die Höhere Fachschule für Zeitgenössischen und Urbanen Bühnentanz in Zürich ab. Seither ist sie hauptberuflich als Tänzerin, Choreografin und Tanzlehrerin tätig. Als Mitgründerin des Merge Dance Collective choreografierte sie 2019 für das Kollektiv ihr erstes Kurzstück «Der widerwillige Walzer», das unter anderem an der KleinKunstRallye, an der Jungkunst und im Theater am Gleis gezeigt wurde. Seither hat sie weitere Tanzstücke kreiert und eine breite Palette von Projekten umgesetzt. 2021 kreierte Wagner ihr erstes Solo-Stück «Let Me Say That Again». Im Oktober 2022 feiert das zweite abendfüllende Tanzstück des Merge Dance Collective «beziehungsweise» im Theater am Gleis Premiere. Neben ihrer Tätigkeit als Tänzerin und Choreografin unterrichtet Wagner im Tanzstudio aha! in Winterthur und engagiert sich unter anderem beim Verein tanzinwinterthur oder bei der Organisation des Tanzfest Winterthur für die Winterthurer Tanzszene. Seit 2022 ist sie Co-Leiterin des Tanzfestival Winterthur. Ausserdem hat sie im Rahmen von «Kunst im Depot» schon mehrmals den «Pop Up Dance Space» organisiert, einen offenen Raum für Kreationen von Tanz- und Kunstschaffenden. Die Nachwuchsförderung liegt Wagner besonders am Herzen. So coacht sie beispielsweise junge Tanzschaffende bei der Kreation ihrer Tanzstücke.

Audrey Wagner ist eine vielseitige Künstlerin und Netzwerkerin mit grossem Potential. Der Förderpreis soll sie in ihren vielfältigen Engagements und insbesondere in ihrem Wunsch nach verstärkter Konzentration auf eigene Recherchen und Projekte unterstützen.

Der Förderpreis 2022 der Stadt Winterthur ist mit 10 000 Franken dotiert. Er wird jährlich öffentlich ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Personen bis zum vollendeten 35. Altersjahr, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen. Für den Förderpreis 2022 hatten sich siebzehn Kulturschaffende aus verschiedenen Kultursparten beworben.

Die Verleihung des Förderpreises findet zusammen mit der Übergabe des Kulturpreises am 29. November 2022 im Gewerbemuseum Winterthur statt.