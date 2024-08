«fitforkids» startet mit neuen Angeboten ins Schuljahr

Mit dem neuen Schuljahr startet auch «fitforkids» in eine neue Runde. Für dieses Jahr konnten attraktive neue Anlässe und Angebote ins Programm aufgenommen werden. Die Kinder und Jugendlichen sammeln mit jeder Teilnahme an einem «fitforkids»-Event Punkte. In der Klassenwertung gilt es die sportlichste Schulklasse des Schuljahres 2023/24 zu schlagen: die Klasse 6a des Schulhauses Talhofs.

Pünktlich auf den Schuljahresbeginn ist auch das neue Programm «fitforkids» gestartet. Die Winterthurer Schüler:innen können an vielfältigen Sportanlässen teilnehmen, die das ganze Schuljahr über angeboten werden. So werden Veranstaltungen des Schulsports Winterthur und von Winterthurer Vereinen zu einem sportartenübergreifenden Wettbewerb vernetzt. Das Motto beim Punktesammeln lautet auch dieses Jahr: «mitmache zellt».

Den Auftakt ins Programm macht dieses Jahr das Jonglierfestival im Eulachpark vom 30. August bis 1. September. Ebenfalls neu dabei sind der «Seilbähnli»-Nachmittag der Pfadi Dunant und der Kletter-Nachmittag im Seilpark Winterthur. Weiterhin sind traditionelle Veranstaltungen wie «de schnällscht Geisifisch», «de schnällscht Wintertuurer» oder die Schüler:innen-Turniere in verschiedenen Spielsportarten im Programm. Über die Jahre hinweg haben sich kleinere Events wie etwa der Jugendcup im Hornussen, das Bowlen oder der Plauschwettkampf im Rettungsschwimmen sehr gut etabliert.

Am Ende des Schuljahres findet jeweils der «fitforkids»-Final statt. Bei diesem duellieren sich die zwei Schulklassen, die in ihrer Stufe während des Schuljahrs am meisten Punkte gesammelt haben auf den Beachvolleyballfeldern auf dem Deutweg. Aktuell kommt die fleissigste Schulklasse aus dem Schulhaus Talhof. Die Klasse 6a von Simone Waibel hat mit 168 Punkten – ein Punkt entspricht einer Teilnahme an einem Anlass – den Titel der sportlichsten Schulklasse über alle Stufen hinweg gewonnen.

In der Einzelwertung teilten sich gleich sieben Schüler:innen den Titel. Sie haben an zehn Events des «fitforkids»-Programms teilgenommen und sammelten im vergangenen Schuljahr alle zehn «fitforkids»-Punkte.