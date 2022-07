Am vergangenen Samstag führte der Verein «fitforkids» zusammen mit dem Sportamt Winterthur und dem Kiwanis Club Winterthur-Stadt den «fitforkids»-Final durch. Bei herrlichem Sommerwetter konnte das Motto «Beach Day» ideal umgesetzt werden.

«Fitforkids» vernetzt Anlässe vom Schulsport Winterthur und von Winterthurer Vereinen. Ein einfaches Punktesystem ermöglicht einen sportartenübergreifenden Wettbewerb. Immer ganz nach dem Motto: Mitmachen zählt. Beim Punktesammeln geht es immer ausschliesslich um die Teilnahme und nicht um das sportliche Abschneiden an einem Anlass. Zur Veranstaltungsreihe zählen sowohl traditionelle Veranstaltungen wie die Töss-Stafette, «de schnällscht Wintertuurer» oder das Handball-Schüeli, als auch jüngere oder kleinere Events wie der Ninja Parcours, der Jugendcup im Hornussen, «Bowlen wie die Profis» und viele mehr.

Am vergangenen Samstag traten pro Stufe die zwei Schulklassen, die im Schuljahr am meisten Punkte gesammelt hatten, zu einem spassbetonten Beach-Duell auf dem Deutweg an. In drei abwechslungsreichen Spielen wurde der Tagessieger erkoren. In der Pause gab es an der Kiwanis-Beach-Bar einen sommerlichen Drink.

Im Anschluss an die Spiele wurden Preise für den Tagessieg aber auch für die fleissigsten Klassen des ganzen Schuljahres vergeben. Wie jedes Jahr wurde der begehrte Wanderpokal weitergegeben, und dazu gab es Klassenpreise vom Jugglux und Lyner Beck, Skillspark, der «Kletterhalle 6aplus», Bowlinghalle Beseco, einen Gutschein für Urban Golf und Sportpässe.

Am Final teilgenommen haben folgende Klassen:

Unterstufe:

3a Steinacker von Lehrerin Lisa Rutz (sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg)

2b Guggenbühl von Lehrerin Laura Zink



Mittelstufe:

5./6c Schachen von Lehrer Christoph Fust (Stufensiegerklasse)

5./6d Schachen von Lehrerin Janine Keller

Oberstufe:

1.Sek Ab Lindberg von Lehrer Philipp Zahner (Stufensiegerklasse)

2.Sek Aa Lindberg von Lehrer Jonas Wacker

Bilder von der Veranstaltung können hier heruntergeladen werden.