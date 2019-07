Zum ersten Mal führt die Abteilung Schulsport der Stadt Winterthur zusammen mit dem Verein «fitforkids» einen gemeinsamen, sportlichen Abschlussanlass des Schuljahres durch. Der bunte Wettkampf findet am kommenden Samstag, 6. Juli, auf dem Sportpark Deutweg statt und bietet für Kinder ab 4 Jahren bis zu 16-jährigen Jugendlichen Spiel, Spass und Spektakel.

Winterthurer Schülerinnen und Schüler sammeln während des Schuljahrs mit jeder Teilnahme an einem Sportanlass «fitforkids»-Punkte. Veranstaltungen von Schulsport Winterthur, wie die «Rope Skipping»-Meisterschaft – das sind Seilspring-Wettbewerbe in den Schulen – oder Schülerturniere in verschiedenen Sportarten, zählen zu dieser Veranstaltungsreihe. Auch die Winterthurer Sportvereine stellen ihre Anlässe unter das Motto «mitmache zellt».

Der gleiche Grundgedanke gilt am «fitforkids»-Final, dem Höhepunkt des sportlichen Schuljah­res, der am kommenden Samstag erstmals in dieser Form durchgeführt wird. Ab 9 Uhr startet auf dem Deutweg die «Olympiade für alle»: An einzelnen Posten können die Schülerinnen und Schüler mitspielen und gleichzeitig bei verschiedenen Vereinen und Sportarten schnuppern. Dazu gehören Sprint mit Zeitmessung, Unihockey- und Eishockey-Zielschiessen, Aerobic-Kombi, Handball, Airtrack, Rock’n’Roll-Crashkurs, Street Racket, Beachvolleyball und anderes mehr.

Wer sich vor Ort als 6er- bis 8er Team für den «Kiwanis Cup» anmeldet, erlebt ab 10.30 Uhr ein Stafetten-Spektakel rund um die Leichtathletikbahn: Es locken spannende Etappen wie Biathlon, Hindernislauf, Rasenski-Slalom, Zorb, Scooter-Parcours, Wassergraben und Go-Kart. Die schnellsten Teams pro Kategorie starten nach dem Mittag nochmals im Finaldurchgang.

Von 11.30 bis 12.30 Uhr verteilen der Captain des HC Rychenberg, Nils Conrad, und die international Eishockey spielenden Geschwister Alina und Mirco Müller Autogramme. Für Verpflegung sorgt der Kiwanis Club Winterthur-Stadt. Die Einnahmen aus der Festwirtschaft fliessen in die Kasse des Vereins «fitforkids» und somit wiederum in weitere attraktive Sportveranstaltungen im kommenden Schuljahr. Um 13.45 Uhr beginnt der Show-Teil mit der Rangverkündigung des Kiwanis Cups und der feierlichen Preisübergabe durch Stadtrat Jürg Altwegg an die sportlichsten Schulklassen des Jahres.

Weitere Informationen finden Sie hier.