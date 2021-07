Am Samstag, 10. Juli 2021, führte der Verein «fitforkids» zusammen mit dem Sportamt Winterthur und dem Kiwanis Club Winterthur-Stadt zum zweiten Mal den «fitforkids»-Final durch. Strandgefühle kamen dank bestem Wetter und dem Motto «Beach Day» auf.

Winterthurer Schülerinnen und Schüler sammeln übers Schuljahr verteilt mit jeder Teilnahme an einer Sportveranstaltung «fitforkids»-Punkte. Zu der Veranstaltungsreihe unter dem Motto «mitmache zellt» gehören Veranstaltungen vom Schulsport Winterthur wie die Töss-Stafette, die Rope Skipping Meisterschaft oder Schülerturniere in verschiedenen Sportarten sowie Anlässe von Winterthurer Vereinen. Auch in diesem Schuljahr konnten Corona bedingt einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Umso grösser war die Freude, dass sich gegen Ende des Schuljahres die Situation verbesserte und ein fast normaler Veranstaltungsbetrieb aufgenommen werden konnte.

Der «fitforkids»-Final fand am 10. Juli in einer der Situation angepassten Form statt und verlief auch mit den nötigen Vorkehrungen als «Beach Day» stimmungsvoll. Aus jeder Schulstufe haben sich jeweils die zwei Schulklassen für den Final qualifiziert, die während des Schuljahres am häufigsten an den «fitforkids»-Veranstaltungen teilgenommen haben. Diese haben sich am vergangenen Samstag auf den Beachvolleyballfeldern des Sportparks Deutweg in drei abwechslungsreichen Spielen duelliert. In den Pausen konnten die Kinder an der Beach Bar einen sommerlichen Drink abholen, um den Durst zu löschen. Das sonnige Wetter und die Stranddekoraktion liessen bereits jetzt erste Feriengefühle aufkommen.

Im Anschluss an die Spiele erhielten die Tages-Siegerklassen einen Preis. Die sportlichsten Klassen des ganzen Schuljahres durften, wie jedes Jahr, die begehrten Wanderpokale entgegennehmen. Dazu gab es Klassenausflüge in den Skills Park, die Kletterhalle 6aplus, die Bowlinghalle Beseco, für Urban Golf Winterthur und einen Besuch auf einem Winterthurer Bauernhof zu gewinnen.

Am Final teilgenommen haben folgende Klassen:

Unterstufe:

2a Steinacker von Lehrerin Lisa Rutz (sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg)

1b Guggenbühl von Lehrerin Laura Zink

Mittelstufe

5b Steinacker von Lehrerin Priska Fausch (Sportlichste Mittelstufenklasse)

6a Guggenbühl von Lehrerin Monika Mohn

Oberstufe:

1. Sek Aa Lindberg von Lehrer Jonas Wacker (Sportlichste Oberstufenklasse)

2. Sek Ad Lindberg von Lehrer Philipp Zahner

Mehr Informationen zu «fitforkids» sind unter www.fitforkids.ch/winterthur/Events.aspx zu finden.