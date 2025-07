«Fitforkids»-Final: Beach Day auf dem Deutweg

Strandfeeling auf dem Sportplatz Deutweg: Am vergangenen Samstag führte der Verein «fitforkids» zusammen mit dem Sportamt Winterthur und dem Kiwanis Club Winterthur-Stadt den «fitforkids»-Final durch. Bei herrlichem Sommerwetter lieferten sich die für den Final qualifizierten Schulklassen der Unter-, Mittel- und Sekundarstufe einen spannenden Wettkampf im heissen Sand.

Beim Final traten die zwei Winterthurer Schulklassen aus allen drei Stufen, die im auslaufenden Schuljahr am meisten «fitforkids»-Punkte gesammelt hatten, zu einem «Strand»-Duell auf den Beachvolleyballfeldern auf dem Deutweg an. In drei abwechslungreichen Spielen wurde der Tagessieger erkoren. Die Schüler:innen waren mit vollem Einsatz dabei.

Im Anschluss an die Spiele wurde nicht nur die Klasse geehrt, die sich den Tagessieg erkämpfte, sondern auch die über das ganze Schuljahr fleissigsten Klassen. Der begehrte Wanderpokal wurde von Stadträtin Martina Blum überreicht. Aber niemand ging an diesem Tag leer aus: Es gab Sieger-Shirts und Klassenausflüge in den Skillspark, in die Kletterhalle «6aplus» oder in die Bowlinghalle Beseco und einen Klassen-Gutschein für Urban Golf.

Am Final teilgenommen haben folgende Klassen:

Unterstufe: 3a Steinacker (Stufensiegerklasse) und 2a Guggenbühl

Mittelstufe: 4a Talhof-Erlen (Stufensiegerklasse und sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg) und 4c Talhof-Erlen

Oberstufe: 2. Sek Aa Feld (Stufensiegerklasse) und 1. Sek Aa Wallrüti

Punkte sammeln das ganze Schuljahr lang

Der Verein «fitforkids» vernetzt Anlässe vom Schulsport Winterthur und von Winterthurer Vereinen. Ein einfaches Punktesystem ermöglicht einen sportartenübergreifenden Wettbewerb, immer ganz nach dem Motto: «mitmache zellt». Beim Punktesammeln geht es nämlich ausschliesslich um die Teilnahme und nicht um das sportliche Abschneiden an einem Anlass.

Zur Veranstaltungsreihe zählen sowohl traditionelle Veranstaltungen wie die Töss-Stafette, «de schnällscht Geisifisch» oder das «Handball-Schüeli», wie auch jüngere oder kleinere Events wie die «TanzChallenge», der Jugendcup im Hornussen, der «fitforkids»-Orientierungslauf und viele mehr.