«Fitforkids»-Final 2026 auf dem Sportpark Deutweg

Bild Legende: Die Unterstufenklasse 2c Tössfeld nimmt den Siegerpokal von Stadträtin Romana Heuberger entgegen. / © Stadt Winterthur, Departement Schule und Sport

Am vergangenen Samstag, 4. Juli 2026, fand der «fitforkids»-Final statt. Die qualifizierten Schulklassen aller drei Stufen kämpften auf den Beachvolleyballfeldern Deutweg in verschiedenen Strand- und Wasserspielen um den Tagessieg. Der Verein fitforkids Winterthur, das Sportamt Winterthur und der Kiwanis Club Winterthur Stadt organisierten den Final.

Pro Stufe traten am Samstag, 4. Juli 2026, die zwei Klassen an, die im auslaufenden Schuljahr am meisten «fitforkids»-Punkte gesammelt hatten. Sie duellierten sich in drei Strand- und Wasserspielen auf den Beachvolleyball-Feldern Deutweg.

Neben der Klasse, die sich den Tagessieg erkämpfte, wurden auch die über das ganze Schuljahr fleissigsten Klassen geehrt. Stadträtin Romana Heuberger überreichte den Wanderpokal an die Klasse 5a aus dem Schulhaus Talhof-Erlen. Für alle anderen gab es T-Shirts und Klassenausflüge in den Skillspark, in die Kletterhalle «6aplus», ins Wunderland, elPadel oder in die Bowlinghalle Beseco.

Diese Klassen hatten sich fürs Final qualifiziert:

Unterstufe : 2c Tössfeld (Stufensiegerklasse) und 3b/c Guggenbühl

: 2c Tössfeld (Stufensiegerklasse) und 3b/c Guggenbühl Mittelstufe : 5a Talhof-Erlen (Stufensiegerklasse und sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg) und 4a Neuwiesen

: 5a Talhof-Erlen (Stufensiegerklasse und sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg) und 4a Neuwiesen Oberstufe: 1. Sek ABc Heiligberg (Stufensiegerklasse), 2. Sek Ac Wallrüti

Erstmalige Auszeichnung: «Winti-Leu»

Dieses Jahr wurde auch eine aussergewöhnliche Auszeichnung verliehen: Erstmals erhielt ein «fitforkids»-Teilnehmer das höchste Abzeichen, den «Winti-Leu». Henri Grob besuchte mit dem «fitforkids»-Final in diesem Schuljahr seinen 50. Anlass. Damit ist er in der Geschichte von «fitforkids Winterthur» der erste Träger dieser Auszeichnung und bekam dafür zusätzlich zum Stoffabzeichen einen Sportpass für ein Jahr.