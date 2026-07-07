«Fitforkids»-Final 2026 auf dem Sportpark Deutweg
Am vergangenen Samstag, 4. Juli 2026, fand der «fitforkids»-Final statt. Die qualifizierten Schulklassen aller drei Stufen kämpften auf den Beachvolleyballfeldern Deutweg in verschiedenen Strand- und Wasserspielen um den Tagessieg. Der Verein fitforkids Winterthur, das Sportamt Winterthur und der Kiwanis Club Winterthur Stadt organisierten den Final.
Pro Stufe traten am Samstag, 4. Juli 2026, die zwei Klassen an, die im auslaufenden Schuljahr am meisten «fitforkids»-Punkte gesammelt hatten. Sie duellierten sich in drei Strand- und Wasserspielen auf den Beachvolleyball-Feldern Deutweg.
Neben der Klasse, die sich den Tagessieg erkämpfte, wurden auch die über das ganze Schuljahr fleissigsten Klassen geehrt. Stadträtin Romana Heuberger überreichte den Wanderpokal an die Klasse 5a aus dem Schulhaus Talhof-Erlen. Für alle anderen gab es T-Shirts und Klassenausflüge in den Skillspark, in die Kletterhalle «6aplus», ins Wunderland, elPadel oder in die Bowlinghalle Beseco.
Diese Klassen hatten sich fürs Final qualifiziert:
- Unterstufe: 2c Tössfeld (Stufensiegerklasse) und 3b/c Guggenbühl
- Mittelstufe: 5a Talhof-Erlen (Stufensiegerklasse und sportlichste Schulklasse über alle Stufen hinweg) und 4a Neuwiesen
- Oberstufe: 1. Sek ABc Heiligberg (Stufensiegerklasse), 2. Sek Ac Wallrüti
Erstmalige Auszeichnung: «Winti-Leu»
Dieses Jahr wurde auch eine aussergewöhnliche Auszeichnung verliehen: Erstmals erhielt ein «fitforkids»-Teilnehmer das höchste Abzeichen, den «Winti-Leu». Henri Grob besuchte mit dem «fitforkids»-Final in diesem Schuljahr seinen 50. Anlass. Damit ist er in der Geschichte von «fitforkids Winterthur» der erste Träger dieser Auszeichnung und bekam dafür zusätzlich zum Stoffabzeichen einen Sportpass für ein Jahr.
|
Über «fitforkids»
«Fitforkids» ist ein polysportiver Wettbewerb. Punkte sammeln können alle Kinder aus Winterthur und Umgebung: Jede Teilnahme an einem «fitforkids»-Anlass bringt einen Punkt aufs persönliche- und aufs Klassen-Konto. Nach jeweils fünf Anlässen erreichen die Kinder das nächste Level und damit ein neues Abzeichen.
Weitere Informationen unter stadt.winterthur.ch.