Der neue Eiszeit-Pfad im Wildpark Bruderhaus bietet spannende und spielerische Informationen über die Region Winterthur zur letzten Eiszeit vor 14 000 Jahren. Peter Lippuner, Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, und Stadtrat Stefan Fritschi übergeben den Pfad heute der interessierten Bevölkerung.

Neu begrüssen Mammut-Mutter Backenzahn und Tochter Vroni die Wildpark-Besuchenden direkt bei der Bushaltestelle Bruderhaus. Die beiden lebensgrossen Mammuts aus Stahlblech erzählen auf Infotafeln die Geschichte der Region Winterthur während der Eiszeiten. Artefakte aus jener Zeit sind die entlang des Weges ausgestellten Findlinge des Linth- und des Rheingletschers. Die Findlinge sind beschrieben und mit QR-Codes versehen, die auf Webseiten mit weiteren spannenden Informationen zur geologischen Geschichte von Winterthur und der Schweiz leiten. Die jüngeren Wildpark-Besuchenden finden am Ende des Pfades ein robustes Eiszeit-Spiel, wo sie sich auf spielerische Weise vertieftes «Eiszeit-Wissen» aneignen können. Eine drei Meter hohe, eisblaue Säule zeigt wie viel Eis während der letzten Eiszeit über verschiedenen Orten der Stadt Winterthur lag. Besondere Attraktionen der neuen Anlage werden ein 14 000 Jahre alter Baumstrunk, der von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft zur Verfügung gestellt wurde, sowie eine 3750 Jahre alte Mooreiche sein. Die beiden Hölzer werden allerdings erst im Spätsommer im Wildpark ausgestellt werden können, wenn die Baubewilligung für das erforderliche Schutzdach vorliegt.

Der Eiszeit-Pfad ist ein Gemeinschaftsprojekt der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur mit Stadtgrün Winterthur. Er ersetzt den im Jahre 1988 durch die Naturwissenschaftliche Gesellschaft angelegten Findlingspfad am Ostrand des Wildparks. Die Findlinge wurden gereinigt, entlang des Weges am Westrand der Przewalsik-Pferdeanlage neu positioniert und mit weiteren Findlingen, Informationstafeln und Ausstellungsstücken ergänzt. Der Eiszeit-Pfad ergänzt das Naturbildungsangebot im Wildpark Bruderhaus und passt ideal zum Leitbild des Wildparkes, welcher den Besuchenden Informationen über die Natur- und Kulturlandschaft Eschenberg-Bruderhaus vermitteln will.

Weitere Informationen zum Eiszeit-Pfad unter eiszeitpfad-winterthur.ch