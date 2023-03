Die Schulpflege Winterthur hat die Prüfungsvorbereitung für kantonale Maturitätsschulen vereinheitlich. Sie hat dazu gebundene Ausgaben von jährlich wiederkehrend 332 000 Franken beschlossen. Das Stadtparlament hatte mit einem breit abgestützten Postulat Prüfungsvorbereitungskurse gefordert und im Sommer eine entsprechende Rechts­grundlage geschaffen. Das einheitliche, kostenlose Angebot stellt einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit in der Bildung dar.

Schon 2013 wollte die damalige Zentralschulpflege einheitliche Vorbereitungskurse für die Gymnasiumsprüfungen einführen und auch der Gemeinderat unterstützte das Anliegen mit einem Postulat. Der Regierungsrat beantragte dazumal dem Kantonsrat eine Gesetzesänderung, mit der die Gemeinden zu einem Angebot verpflichtet werden sollten. Schon damals stand die Chancengerechtigkeit für einen besseren Zugang zu den Maturitätsschulen im Zentrum. Der Kantonsrat lehnte dies aber ab, worauf der entsprechende Betrag aus dem Budget gestrichen worden war. Die Schulkreise blieben somit auf sich selber gestellt und die Schulen unterstützten das Anliegen sehr unterschiedlich.

2018 machte die Zentralschulpflege einen neuen Anlauf und der Gemeinderat doppelte mit einem Postulat nach. Das Stadtparlament nahm am 19. September 2022 in zustimmendem Sinn Kenntnis von der Postulatsantwort. Bereits am 29. August 2022 schuf das Stadtparlament die Rechtsgrundlage für die Kurse und delegierte die Kompetenz für deren Einführung an die Schulpflege.

Nun hat diese gebundene Ausgaben für die Durchführung von einheitlichen Vorbereitungskursen zur zentralen Aufnahmeprüfung des Langzeitgymnasiums sowie des Kurzzeitgymnasiums im Anschluss an die 2. Sekundarklasse bewilligt. Die jährlich wiederkehrenden Kosten betragen 332 000 Franken. Das Angebot umfasst auch die Unterstützung einer intensiveren Prüfungsvorbereitung von Schülerinnen und Schülern der 2. oder 3. Sekundarklasse mit Migrationshintergrund oder aus finanziell schwachen Familien. Die Schulen können nun erstmals nach den Herbstferien 2023 mit dem Angebot starten.

Die Schulpflege erfüllt damit einen alten und breit abgestützten Wunsch aus der Bevölkerung und der Politik. Viele Schülerinnen und Schüler würden heute ohne den Besuch eines privaten, kostenintensiven Angebots die Prüfung nicht bestehen. Somit ist die Einführung einer kostenlosen, einheitlichen Vorbereitung ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit in der Bildung.

Der Beschluss der Schulpflege Winterthur kann unter stadt.winterthur.ch eingesehen werden.