Beat Holzer, langjähriger Leiter des Finanzamts, verlässt nach über zwanzigjähriger Tätigkeit die Stadtverwaltung und wird ab September 2018 im Alter von 63 in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Seine Verdienste liegen insbesondere in der Einführung von «HRM2» mit Winterthur als Pilotgemeinde, im Aufbau der departementseigenen Kompetenzzentren im Rechnungswesen und Controlling sowie in der umsichtigen Führung des Finanzamtes.