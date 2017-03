Der Stadtrat legt die Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderates und des Stadtrates für die Amtsdauer 2018 bis 2022 auf den 4. März 2018 fest. Ein allenfalls erforderlicher zweiter Wahlgang der Stadtratswahl würde am 15. April 2018 durchgeführt. Ebenfalls am 4. März finden die Erneuerungswahlen der Stadtammänner (Betreibungsbeamten) / Stadtamtsfrauen (Betreibungsbeamtinnen) statt. Sofern keine stille Wahl zustande kommt, finden dann auch Notariatswahlen statt. Die ersten Wahlgänge der Erneuerungswahlen der Mitglieder und der Präsidien der Kreisschulpflegen sowie der nebenamtlichen Mitglieder der Zentralschulpflege finden am 10. Juni 2018 statt. Allenfalls notwendige zweite Wahlgänge werden am 15. Juli durchgeführt.