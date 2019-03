Stadtbus Winterthur hat im Jahr 2018 insgesamt 1,2 % mehr Fahrgäste befördert als im Vorjahr. Bei den Stadtlinien konnte ein Plus von 1,8 % verzeichnet werden. Bei den Regionallinien ist die Nachfrage hingegen zurückgegangen. Die Modalsplit-Ziele des städtischen Gesamtverkehrskonzeptes für den öffentlichen Verkehr konnten somit noch nicht erreicht werden.

Im vergangenen Jahr hat Stadtbus Winterthur 27,8 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind 1,2 % mehr als im Jahr 2017. Das Wachstum liegt leicht über dem Bevölkerungswachstum in der Stadt Winterthur von 0,9 %.

Auf den städtischen Linien resultierte ein Plus von 1,8 %. Erfreulich haben sich die Fahrgastzahlen auf der ehemaligen Linie 14 (Winterthur/HB – Hegi, seit Dezember Teil der Linie 7) entwickelt. Hier konnte Stadtbus eine Zunahme von 9,2 % verzeichnen. Dieser Zuwachs entspricht den Erwartungen und bestätigt die Wirksamkeit der erfolgten Angebotsanpassungen.

Bei der Linie 4 (Archstrasse/HB – Breite) resultierte hingegen ein Minus von 9,1 %. Stadtbus wird die Situation dieser Linie, nun da die Bauarbeiten in der Breite abgeschlossen sind, genau analysieren.

Bei den Regionallinien von Stadtbus ist das Bild weniger erfreulich. Hier sind die Fahrgastzahlen um insgesamt 7,6 % gesunken. Ein Teil davon (3,6 %) resultiert aus der Tatsache, dass Stadtbus den Betrieb der beiden Linien 658 und 662 an die Verkehrsbetriebe Glattal abgegeben hat. Das verbleibende Minus im Regionalverkehr von 4,0 % bedarf hinsichtlich des Modalsplits einer genauen Analyse und gegebenenfalls Massnahmen. Die anvisierte Erhöhung des Anteils an öffentlichem Verkehr am städtischen Gesamtverkehr ist jedenfalls noch nicht in greifbarer Nähe.

Gesamthaft entspricht das Wachstum von 1,2 % den Erwartungen von Stadtbus und ist im Vergleich zu anderen Städten überdurchschnittlich hoch. Einige Angebotsverbesserungen konnten bereits mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2018 verzeichnet werden.