In der Platanenallee an der Frauenfelderstrasse müssen zwei grosse Bäume kurzfristig gefällt werden. Sie sind wegen starker Fäulnis nicht mehr standsicher und könnten die Verkehrsteilnehmenden gefährden.

Zwei der über hundert schön entwickelten Platanen an der Frauenfelderstrasse müssen kurzfristig gefällt werden. Im Rahmen der regelmässigen Kontrollen durch die Baumspezialisten von Stadtgrün Winterthur hat dich gezeigt, dass die Fäulnis dieser zwei Bäume so stark fortgeschritten ist, dass sie ein Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmenden darstellen und deswegen rasch gefällt werden müssen. Die Bäume werden in diesem Jahr ersetzt.

Die Platanenallee Frauenfelderstrasse wurde vor rund achtzig Jahren unter dem damaligen Stadtgärtner Richard Arioli entlang der wichtigen Einfallsachse angelegt. Sie ist eine der ältesten und bedeutendsten Baumalleen auf Winterthurer Stadtgebiet.