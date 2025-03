Erweiterte Öffnungszeiten in der Bibliothek Wülflingen

Smart City Projekt zur Erweiterung der Öffnungszeiten Das Projekt «Winbib+» zur Erweiterung der Öffnungszeiten in der Bibliothek Wülflingen ist eines von sechs Projekten, die Winterthur 2025 im Rahmen des Innovationskredits der Smart City Winterthur unterstützt. Mit dem Innovationskredit in der Höhe von jährlich 200'000 Franken fördert die Stadt Ideen, welche die Stadt nachhaltiger und lebenswerter machen sollen. Seit 2018 sind so bereits 27 Projekte erfolgreich umgesetzt worden.

Mehr Informationen finden sich unter stadt.winterthur.ch/smartcity