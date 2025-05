Ersatzwahl nach Rücktritt des Notars im Notariatskreis Wülflingen-Winterthur

Stefano Masciadri tritt auf den 31. Oktober 2025 von seinem Amt als Notar des Notariatskreises Wülflingen-Winterthur (umfassend die Gemeinden Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen und Seuzach sowie die Stadtkreise Töss, Veltheim und Wülflingen) zurück.

Der Stadtrat hat nun die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 angeordnet. Sollten mehrere Wahlvorschläge eingehen und damit die Bedingungen für eine Stille Wahl nicht erfüllt werden, findet der erste Wahlgang an der Urne am 28. September 2025 und ein allfällig notwendiger zweiter Wahlgang am 30. November 2025 statt.

Bei Organen mit einem Mitglied gilt die Ersatzwahl als Erneuerungswahl, wenn sie weniger als sechs Monate vor Beginn des Wahljahres stattfindet. Diese Voraussetzung ist mit der vorliegenden Wahlanordnung erfüllt, da der erste Wahlgang der Erneuerungswahlen der Notarinnen und Notare für die Amtsdauer 2026-2030 auf den 8. März 2025 angesetzt wurde, sofern keine stille Wahl zustande kommt.