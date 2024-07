Ersatzwahl nach Rücktritt der Notarin im Notariatskreis Winterthur-Altstadt

Manuela Tschümperlin tritt auf den 30. November von ihrem Amt als Notarin des Notariatskreises Winterthur-Altstadt zurück. Der Stadtrat hat nun die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 angeordnet. Sollten mehrere Wahlvorschläge eingehen und damit die Bedingungen für eine Stille Wahl nicht erfüllt werden, findet der erste Wahlgang an der Urne am 24. November 2024 und ein allfällig notwendiger zweiter Wahlgang am 9. Februar 2025 statt.