Winterthurer Wassernetz Das Winterthurer Wassernetz ist in verschiedene Druckzonen aufgeteilt. Jeweils zwei gleich grosse Reservoirs versorgen eine der drei grossen Druckzonen. Fällt eines aus, kann das sogenannte Gegenreservoir die Versorgung alleine übernehmen. Dadurch wird die Versorgungssicherheit von Winterthur mit Trinkwasser in den Druckzonen gewährleistet. Das Gegenreservoir vom Waldhof ist das Reservoir Ganzenbühl in Seen. Das Winterthurer Trinkwasser weist eine hervorragende Qualität auf. Das bestätigten die jährlich geprüften rund 700 Proben.