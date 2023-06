Eröffnung neu gestalteter Spielplatz «Chiesgrueb» in Iberg

Der öffentliche Spielplatz auf dem Areal der Quartieranlage «Chiesgrueb» ist komplett neu gestaltet worden. Die bisherigen Spielgeräte waren über 18 Jahre alt, hatten ihre Betriebszeit überschritten und konnten aus Sicherheitsgründen nicht länger erhalten bleiben. Stadtrat Stefan Fritschi hat heute den Spielplatz zusammen mit über 60 Kindern eröffnet.

«Was gefällt euch auf einem Spielplatz? Mit was spielt ihr gerne dort? Was hättet ihr gerne auf einem neuen Spielplatz?». Mit diesen und weiteren Fragen sowie mithilfe von Fotos von bestehenden Spielplätzen entlockte die Leiterin der Spielgruppe in der Quartieranlage Chiesgrueb ihren Spielgruppenkindern Wünsche und Bedürfnisse an einen neuen Spielplatz. Die Kinder im Vorschulalter äusserten mit Begeisterung ihre Vorlieben: Sie wollen mit Sand und Wasser spielen sowie schaukeln und balancieren.

Stadtgrün Winterthur ist es bei Totalsanierungen ihrer Anlagen wichtig, die Bedürfnisse und Wünsche künftiger Zielgruppen vor Ort mit einzubeziehen. Im Falle von Iberg hat sich Stadtgrün durch Vermittlung der Abteilung Soziale Stadtentwicklung an den Quartierverein gewendet, um abzuklären, für welches Alter ein neuer Spielplatz am geeignetsten wäre und was für Spielgeräte sich die anvisierte Altersgruppe wünschen würde. Ein Blick in die Bevölkerungsstatistik von Iberg hat gezeigt, dass es in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen prozentual viele Vorschulkinder gibt, diese aber keinen altersgerechten Spielplatz in Iberg haben.

Mit den Resultaten aus der Befragung der Vorschulkinder lud Stadtgrün Winterthur drei Spielplatzgerätehersteller ein, ein Konzept zur Neugestaltung auszuarbeiten. Das nun realisierte Siegerprojekt besteht aus einer grossen, vielgestaltigen Sandspielanlage mit Baukran und Wasserspiel, einem abwechslungsreichen Balancierparcours sowie einer Vogelnestschaukel. Als Untergrund wurde ein Rasen mit einem darunterliegenden Fallschutz gewählt, einer dicken Gummimatte, die Aufpralle dämpft. Gegenüber bislang gängigen Holzschnitzeln als Fallschutz hat Rasen den Vorteil, dass er durch die Aufnahme von Feuchtigkeit im Sommer weniger heiss zum Betreten ist und gleichzeitig durch die Verdunstung von Feuchtigkeit die Umgebung kühlt. Überzeugt hat das Siegerprojekt, weil die zur Verfügung stehende Fläche am optimalsten genutzt wird und der Spielwert sowie die Attraktivität der Spielgeräte am grössten sind.

Ende März 2023 erfolgte die Baugenehmigung des mit 175 000 Franken budgetierten Projekts. Aufgrund schwieriger Wetterbedingungen hat sich die Fertigstellung bis Ende Mai hinausgezögert. Stadtrat Stefan Fritschi hat heute zusammen mit Mitarbeitenden von Stadtgrün Winterthur, den Betreiberinnen der Quartieranlage, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Kindern, Eltern und Grosseltern den Spielplatz «Chiesgrueb» feierlich mit Tausenden von Seifenblasen eröffnet.