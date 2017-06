Am Freitag, 16. Juni, wird in den Eulachhallen die achte «Unjurierte» eröffnet. An der Ausstellung mit Kunst aus der Stadt und dem Bezirk Winterthur zeigen rund 300 Kunstschaffende ihre Werke. Die «Unjurierte» findet in der Regel alle vier Jahre statt, Veranstalterin ist der Bereich Kultur der Stadt Winterthur.

Die «Unjurierte» bietet eine Plattform für die Präsentation und den Verkauf von Werken der bildenden Kunst wie Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen, Fotografie etc. Sie zeigt eine breite Werkschau und steht für einen Mix von Arbeiten von Profis und in Freizeit entstandenen Arbeiten. Die Teilnahme basiert im Wesentlichen auf der Selbsteinschätzung eines Künstlers oder einer Künstlerin. Es gibt kein Gremium, das über die Zulassung von Kunstwerken befindet. Die «Unjurierte» zeigt, was Kunst alles sein kann – auch abseits der etablierten Ausstellungsorte.

Die «Unjurierte» bietet auch Raum für junge Talente und fördert Kontakte der breiten Kunstszene untereinander, mit der Öffentlichkeit und mit der Käuferschaft. An der letzten «Unjurierten» 2013 wurden für rund 170 000 Franken Kunstwerke verkauft und rund 8000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Teilnahmeberechtigt ist, wer in der Stadt oder im Bezirk Winterthur wohnt oder wer Mitglied der Künstlergruppe Winterthur ist. Dieses Jahr stammen rund 250 der Teilnehmenden aus der Stadt Winterthur und 50 aus den umliegenden Gemeinden. Die jüngste Teilnehmerin ist 17 Jahre jung, der Älteste ist 87 Jahre alt.