Erneut weniger Personen in der Sozialhilfe

Soziale Sicherung in Winterthur 2023: Das Wichtigste in Kürze Kosten so tief wie vor zehn Jahren

Der Nettoaufwand für bedarfsorientierte Sozialleistungen betrug 91,7 Millionen und lag damit auf dem Niveau von 2013. Weniger Personen mit Sozialhilfe

Die Zahl der unterstützten Personen hat um 5,1 Prozent abgenommen. 2023 waren 6650 Personen mindestens einmal auf Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen (Vorjahr: 7005). Entsprechend ist auch die Sozialhilfequote nochmals leicht gesunken und beträgt 4,8 Prozent (provisorische Zahl; Vorjahr 5 Prozent). Dies ist die tiefste Quote seit 2013. Asylbereich: Verdreifachung seit 2022

Im Asylbereich wurden 1228 Fälle unterstützt. Beinahe drei Viertel davon sind Schutzsuchende aus der Ukraine. Seit Kriegsbeginn im Frühling 2022 haben sich die Fälle im Asylbereich verdreifacht.