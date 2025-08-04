Erneuerung Lichtsignalanlagen St. Gallerstrasse

Die Lichtsignalanlagen an den Knoten St. Gallerstrasse/Pflanzschulstrasse und St. Gallerstrasse/Thurgauerstrasse sind am Ende ihrer Lebensdauer und müssen erneuert werden. Während der Bauzeit von fünf Wochen ist ein Verkehrsdienst im Einsatz.

Die Lichtsignalanlagen an der St. Gallerstrasse bei den Kreuzungen der Pflanzschulstrasse und der Thurgauerstrasse stammen aus dem Jahr 1991 und haben damit ihre vorgesehene Einsatzdauer bereits deutlich überschritten. Um Ausfälle zu vermeiden und einen sicheren Betrieb sicherzustellen, müssen sie erneuert werden. Dabei wird auch die Steuerung optimiert, so dass die Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmenden verkürzt werden. Am Angebot der Abbiegebeziehungen ändert sich nichts. Die Arbeiten dauern vom 11. August bis zum 12. September 2025. In dieser Zeit wird ein Verkehrsdienst eingesetzt.



Zeitgleich mit der Ampel-Sanierung werden auch verschiedene kleinere Massnahmen im Strassenraum durchgeführt. So wird eine neue Mittelschutzinsel erstellt und drei weitere werden normgerecht ausgebaut. Zudem werden kleinere Markierungsarbeiten umgesetzt (Velostreifen und Aufstellbereiche für Velos, Änderung einer Stopp-Markierung zu Kein Vortritt).

Während des Wochenendes vom 22. bis 24. August 2025 ist die Thurgauerstrasse von der St. Gallerstrasse bis zur Geiselweidstrasse im Zuge dieser Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird via Römer- und Pflanzschulstrasse umgeleitet. Für die Anwohnenden im betroffenen Abschnitt sind die privaten Zufahrten weiterhin gestattet.