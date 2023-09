Erneuerung Kinderbereich Freibad Geiselweid

Das Freibad Geiselweid erhält einen neuen Kinderbereich. Der Stadtrat beantragt beim Stadtparlament einen Kredit von 1,01 Millionen Franken und bewilligt gleichzeitig gebundene Ausgaben von 1,24 Millionen Franken für die Erneuerung des Kinderbereichs im Freibad Geiselweid. Bei der Erneuerung werden sowohl das bisherige Planschbecken aus dem Jahre 1932 wie auch der Kinderspielplatz den heutigen Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst. Die Arbeiten starten nach der Freibadsaison 2025 und dauern bis zur Eröffnung der neuen Saison im Mai 2026.

Der Kleinkinderbereich des Freibades Geiselweid besteht aus einem runden, betonierten und blau gestrichenen Planschbecken aus dem Jahre 1932 und einem kleinen Spielplatz. Das Planschbecken deckt die heutigen Bedürfnisse der Badegäste nach nunmehr 90 Jahren Betrieb nicht mehr ab. Die geforderten Wasserwerte lassen sich mit der bestehenden Infrastruktur nur durch Zugabe von grossen Mengen an Frischwasser einhalten, was einem unnötigen Ressourcenverbrauch gleichkommt. Der angrenzende Spielplatz besteht heute nur noch aus einem Sandkasten, einer Wippe und zwei Schaukelfiguren. Das defekte Hüpfkissen musste infolge nicht mehr erhältlicher Ersatzteile zurückgebaut werden. Beide Bereiche wurden bei der Sanierung des Freibades in den Jahren 2007/2008 nicht berücksichtigt und haben ihre Lebensnutzungsdauer unterdessen längst überschritten.

Im Rahmen dieser Erneuerung wird der Kleinkinderbereich neu organisiert. Das Kinderbecken wird in gestuften Wasserbereichen mit unterschiedlichen Wassertiefen realisiert. Die abwechslungsreichen Zonen begünstigen die Angewöhnung an das Element Wasser bereits im frühen Kindesalter. Die Wasserfläche wird damit dem Bevölkerungswachstum der Stadt Winterthur und den entsprechenden Empfehlungen des Bundesamtes für Sport (BASPO) angepasst.

Der neue Spielplatz soll einen «natürlichen» Charakter ausstrahlen und wird daher aus Holz und textilen Elementen erstellt. Der Fokus der Spielnutzung liegt im Schaukeln, Balancieren und Nutzen von gespannten Seilen. Der Spielplatz wird so angelegt, dass er im Winterhalbjahr abgetrennt werden kann und der Bevölkerung über den Durchgang zwischen Eigenheimweg und Pflanzschulstrasse auch ausserhalb der Freibadsaison zur Verfügung steht.

Für die Erneuerung des Kinderbereichs hat der Stadtrat beim Parlament einen Kredit über 1,01 Millionen Franken beantragt und gleichzeitig gebundene Kosten von 1,24 Millionen Franken bewilligt. Für die Umsetzung ist der Zeitraum ausserhalb der Freibadsaison ab September 2025 bis Ende April 2026 vorgesehen.