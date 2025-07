Erneuerung der Quartieranlage Gutschick-Mattenbach

Die viel genutzte Quartieranlage Gutschick-Mattenbach stösst seit Längerem an ihre Kapazitätsgrenzen und muss grundlegend erneuert werden. Geplant ist eine Kombination aus Instandsetzung des Hauptgebäudes und zwei ergänzenden Neubauten, die durch ein gemeinsames Dach zu einer Einheit werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,77 Millionen Franken, wobei 2,36 Millionen Franken für die Instandsetzung des Hauptgebäudes als gebunden gelten. Für die nach Abzug von bereits bewilligten Projektierungskrediten verbleibenden neuen Ausgaben in der Höhe von 2,16 Millionen Franken hat der Stadtrat dem Parlament einen Kreditantrag überwiesen.

Vierzehn Quartieranlagen nennt die Stadt ihr Eigen. Sie alle dienen der Bevölkerung als Quartiertreffpunkte und nehmen eine wichtige Rolle im Winterthurer Quartierleben ein. Betrieben werden sie durch die jeweiligen Quartiervereine. Da viele der Anlagen in die Jahre gekommen sind und zum Teil nicht mehr den heutigen Anforderungen genügen, hat die Stadt Winterthur 2020 eine Immobilienstrategie entwickelt, welche die etappenweise Sanierung der Quartieranlagen in den nächsten Jahren vorsieht und sich in Umsetzung befindet.

Im Rahmen dieser Strategie folgt nun auch die Ertüchtigung der Anlage im Gutschick-Mattenbach. Mit über 1300 unterschiedlichen Nutzungen pro Jahr ist sie die am meisten frequentierte Quartieranlage der Stadt Winterthur. Sie bietet eine breite Palette an Angeboten, fördert Begegnungen, ermöglicht die Nutzung kostengünstiger Räumlichkeiten und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie eines friedlichen Zusammenlebens. Dies ist besonders relevant in einem Quartier, das mit erheblichen sozioökonomischen Herausforderungen konfrontiert ist.

Neu sollen drei eigenständige Gebäude, die durch einen gedeckten Aussenraum miteinander verbunden werden, für mehr Flexibilität und Autonomie sorgen. Unabhängig voneinander ermöglichen diese drei Gebäude vielfältige Nutzungen für unterschiedliche Zielgruppen und bieten so eine angemessene Infrastruktur für das Quartier und die ganze Stadt. Die geplanten Gebäude werden als einfache, energieeffiziente Holzbauten mit integrierter PV-Anlage realisert und mit Re-Use einzelner Bauteile aus dem Bestand ergänzt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Aussenraum der Anlage neu gestaltet. Dies soll in einem gemeinsamen Projekt mit dem Quartierverein, WIN4 und dem Sportamt geschehen, um so bestmöglich Synergien zu nutzen und gemeinsam einen attraktiven Aussenraum für die Winterthurer Bevölkerung zu schaffen.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Quartieranlage belaufen sich auf rund 4,77 Millionen Franken. Die Kosten für die Instandsetzung des Hauptgebäudes gelten dabei als gebunden, diejenigen für die beiden Neubauten als so genannte neue Ausgaben. Für diese hat der Stadtrat dem Parlament einen Kreditantrag in der Höhe von rund 2,16 Millionen Franken überwiesen.

Der Start der Bauarbeiten an der Quartieranlage erfolgt anfangs 2027. Die Inbetriebnahme ist für Ende Juni 2028 geplant.