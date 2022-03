Der Stadtrat will die Beiträge für Angebote zur Frühen Förderung von Kleinkindern aus benachteiligten, belasteten Familien erhöhen. Er beantragt beim Stadtparlament einen Rahmenkredit von jährlich wiederkehrend 750 000 Franken, was einer Erhöhung um 240 000 Franken entspricht. Die Beitragserhöhung beruht auf der «Strategie Frühe Förderung 2020 – 2024», die vom Stadtrat 2020 beschlossen und als Legislaturziel definiert wurde.

Die Frühe Förderung hat zum Ziel, Familien mit Vorschulkindern aus wirtschaftlich und sozial belasteten Verhältnissen möglichst früh zu erkennen und durch kontinuierliche Förderung dafür zu sorgen, dass die Fähigkeiten der Kinder und ihre gesunde Entwicklung gestärkt werden. Damit wird der Übergang in den Kindergarten und die Schule erleichtert, und die Schulen selber werden entlastet. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament eine Erhöhung der bisher geleisteten Beiträge um 240 000 Franken auf 750 000 Franken pro Jahr. Ein neuer Parlamentsbeschluss bedeutet auch eine finanzrechtliche Bereinigung der historisch gewachsenen Situation.

In Winterthur besteht seit 2010 eine Fachstelle Frühe Förderung, die in enger Kooperation und mit grossen Synergien zwischen der Stadt und dem kantonalen Amt für Jugend und Berufsberatung, Geschäftsstelle Andelfingen-Winterthur, betrieben wird. Zudem leistet die Stadt Winterthur Beiträge an private Trägerschaften, die Angebote zur Frühen Förderung bereitstellen. Dazu gehören verschiedene Spielgruppen-Vereine, der Verein «FamilienStärken» für das Hausbesuchsprogramm «schritt:weise» und Eltern-Kind-Treffs, das Familienzentrum sowie das niederschwellige Elternbildungsangebot «Spi+El-Zeit».

Frühe Förderung wirkt präventiv und damit mittel- und langfristig kostensparend. Das System der Frühen Förderung in Winterthur hat sich bewährt: Die verschiedenen städtischen, kantonalen und privaten Stellen arbeiten als Netzwerk zusammen. Alle Beteiligten verfolgen das Ziel der bestmöglichen Förderung und Integration der Vorschulkinder und der Verbesserung ihrer Chancen auf eine gelingende Schullaufbahn.

