Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 für Stadtbus Winterthur

Stadtbus Winterthur blickt im Geschäftsbericht 2025 auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Bericht beleuchtet neben dem Geschäftsjahr das Thema Partnerschaften. Denn die Zusammenarbeit mit Fahrgästen, Behörden, dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und Lieferanten ist für den Geschäftserfolg entscheidend.

Der Geschäftsbericht 2025 zeigt anhand verschiedener Beispiele, wie bedeutend starke Partnerschaften für einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der Beziehung zu den Fahrgästen. Ihre Rückmeldungen fliessen direkt in die tägliche Arbeit ein und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung des Angebots bei. Dieser partnerschaftliche Ansatz zeigt Wirkung: Bei der Qualitätsbefragung erreichte Stadtbus Winterthur mit 80 von 100 Punkten das beste Resultat der Unternehmensgeschichte.

Die positive Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei den Fahrgastzahlen. Rund 32 Millionen Fahrgäste nutzten 2025 die Busse von Stadtbus Winterthur. Das ist erneut ein Rekord. Unser Fahrzeugpark umfasst 11 Doppelgelenk-Trolleybusse, 35 Gelenk-Trolleybusse, 35 Diesel-Gelenkautobusse sowie 19 Dieselautobusse. Insgesamt sind 100 Busse auf 21 Linien (inkl. 8 Nachtbuslinien) im Einsatz und verbinden jährlich 32 Millionen Fahrgäste mit 171 Haltestellen in der Stadt Winterthur und ihrer Agglomeration.

Auch finanziell schliesst Stadtbus Winterthur das Jahr solide ab. Zum positiven Ergebnis beigetragen haben insbesondere die Mitarbeitenden von Stadtbus Winterthur, die sich täglich mit grossem Engagement für die Fahrgäste einsetzen.

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter Geschäftsbericht 2025 — Stadtbus Winterthur einsehbar.