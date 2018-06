Rund 2000 Gäste haben am Samstag den Tag der offenen Tür von Stadtwerk Winterthur besucht. Der neue Hauptsitz Schöntal ist nach dem Umbau erstmals in diesem Rahmen öffentlich präsentiert worden. Gleichzeitig haben die Besucherinnen und Besucher Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten von Stadtwerk Winterthur erhalten.

Der Tag der offenen Tür von Stadtwerk Winterthur hat rund 2000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie am vergangenen Samstag einen Blick hinter die Kulissen von Stadtwerk Winterthur werfen. Die Leistungsschau mit 25 Attraktionen bot die Gelegenheit, Spannendes und Eindrückliches rund um Versorgung und Entsorgung in Winterthur zu erfahren. Ob Strom, Gas, Wasser, Glasfaser, Wärme, Kälte, Kehricht oder Abwasser – bei der vielfältigen Themenwelt von Stadtwerk Winterthur war für alle etwas Interessantes dabei. Die beliebtesten Attraktionen waren das Probefahren von Elektro- und Gas-Fahrzeugen, das Basteln eines eigenen Modells einer Abwasserreinigungsanlage und der Aufstieg in luftige Höhen mit der Hebebühne. Die Kinder vergnügten sich in der Hüpfburg und demonstrierten ihre Kreativität im Malstudio von Stadtwerk Winterthur.

Nutzung von Synergien aufgezeigt

Stadtwerk Winterthur konnte bei dieser Gelegenheit aufzeigen, welche Vorteile sich im Betrieb durch die Zusammenlegung der zwei Standorte Untere Vogelsangstrasse und Schöntal ergeben haben: Die Wege sind kürzer, Synergien können besser genutzt werden und es fallen tiefere Betriebskosten an. Die engere Vernetzung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche von Stadtwerk Winterthur lieferte denn auch die Idee für das Veranstaltungsmotto «Gut vernetzt». Dieses steht gleichzeitig für die Kernkompetenz von Stadtwerk Winterthur: den Bau und Betrieb von Netzen für die Winterthurer Bevölkerung.